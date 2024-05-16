IHSG Hari Ini Berada di Kisaran 7.089-7.202

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi koreksi pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.089 - 7.202.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pasca rilis data perekonomian neraca perdagangan yang menunjukkan masih cukup stabilnya kondisi perekonomian Indonesia turut menjadi penopang bagi pergerakan IHSG saat ini.

"Namun, masih tercatatnya capital outflow secara ytd serta cukup fluktuatifnya nilai tukar Rupiah memberikan sentimen tersendiri, sehingga masih adanya potensi koreksi tetap perlu diwaspadai oleh para investor,” tulis William dalam risetnya, , Kamis (16/5/2024).

Menurut William, pergerakan IHSG saat ini telah berhasil menggeser rentang konsolidasinya ke arah yang lebih baik.