Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Uji Level 7.200

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |08:34 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Uji Level 7.200
Rekomendasi saham hari ini (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu menembus MA20.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, selama masih mampu berada di atas 7.026 sebagai support krusialnya, maka posisi IHSG diperkirakan uji level 7.200-an.

"Selama masih mampu berada di atas 7.026 sebagai support krusialnya, maka posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave B, sehingga IHSG masih berpeluang untuk menguji area 7.289," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (16/5/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.045, 7.026 dan resistance 7.232, 7.267.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

MAPA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 855-875

Target Price: 915, 1.010

Stoploss: below 880

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/278/3016996/ihsg-hari-ini-berpotensi-bertahan-di-level-7-000-cyTzw22kKb.jpeg
IHSG Hari Ini Berpotensi Bertahan di Level 7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/278/3016813/ihsg-menguat-ke-7-036-pada-akhir-perdagangan-CiezgSyGFY.jfif
IHSG Menguat ke 7.036 pada Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/278/3016241/ihsg-pekan-depan-diprediksi-fluktuatif-pada-level-6-900-7-000-ZrCCtlgEta.jpg
IHSG Pekan Depan Diprediksi Fluktuatif pada Level 6.900-7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/278/3016043/5-fakta-ihsg-sepekan-anjlok-tapi-transaksi-harian-naik-Qb92c4zKBs.jpg
5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok tapi Transaksi Harian Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/278/3016029/ihsg-pekan-depan-diproyeksi-melemah-ke-level-6-860-NepwpvbV8I.jpeg
IHSG Pekan Depan Diproyeksi Melemah ke Level 6.860
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/278/3015998/deretan-saham-paling-anjlok-pekan-ini-Q3IX6hSsCr.jpeg
Deretan Saham Paling Anjlok Pekan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement