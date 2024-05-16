Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Uji Level 7.200

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu menembus MA20.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, selama masih mampu berada di atas 7.026 sebagai support krusialnya, maka posisi IHSG diperkirakan uji level 7.200-an.

"Selama masih mampu berada di atas 7.026 sebagai support krusialnya, maka posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave B, sehingga IHSG masih berpeluang untuk menguji area 7.289," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (16/5/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.045, 7.026 dan resistance 7.232, 7.267.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

MAPA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 855-875

Target Price: 915, 1.010

Stoploss: below 880