HOME FINANCE HOT ISSUE

Atasi Krisis Air , RI Usung Riset dan Inovasi di World Water Forum 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |14:34 WIB
Atasi Krisis Air , RI Usung Riset dan Inovasi di World Water Forum 2024
RI Usung Riset di World Water Forum. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - World Water Forum (WWF) ke-10 akan diselenggarakan di Bali pada 18-25 Mei 2024. Forum internasional ini memberikan platform berharga bagi negara peserta dan organisasi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi dalam mengatasi tantangan krisis air secara global.

Dalam WWF ke-10, Indonesia akan mengusung riset dan inovasi yang berperan penting dalam menyajikan solusi berkelanjutan dalam mengatasi krisis air dunia.

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito mengatakan BRIN akan terus memperkuat riset dan inovasi guna memberikan solusi terhadap krisis air dalam World Water Forum.

"Isu krisis air saat ini menjadi pembahasan dunia global yang harus dicarikan solusinya. BRIN terus memperkuat riset dan inovasi dalam mengatasi krisis air di World Water Forum," kata Mego.

Lebih lanjut, Mego menuturkan, Indonesia memiliki rencana aksi nasional pengendalian perubahan iklim terkait sumber daya air. Terdapat pula lokasi prioritas ketahanan iklim dalam arah pembangunan nasional.

“Perubahan iklim menimbulkan efek yang sangat besar bagi pembangunan dan keamanan manusia,” kata Mego.

Aksi sinergi dan kolaborasi akan meningkatkan manajemen prasarana sumber daya air dalam rangka mendukung penyediaan air dan ketahanan pangan. Kemudian disaster risk management banjir, tanah longsor dan kekeringan yang semakin terukur. Lalu meningkatkan manajemen dan pengembangan prasarana sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air.

“Intinya memang mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air menjadi sangat penting dan harus dikuatkan,” ujar Mego.

