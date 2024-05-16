Advertisement
SMART MONEY

7 Aplikasi Pinjaman Rp500 Ribu Langsung Cair Tanpa KTP

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |21:13 WIB
7 Aplikasi Pinjaman Rp500 Ribu Langsung Cair Tanpa KTP
Aplikasi Pinjaman Rp500 Ribu Langsung Cair Tanpa KTP.
JAKARTA – Ini dia 7 aplikasi pinjaman 500 ribu langsung cair tanpa KTP yang dapat menjadi referensi bagi warganet yang sedang butuh dana pinjaman dalam keadaan darurat.

Dengan adanya kemudahan dalam proses peminjaman uang dengan modal KTP, warganet disarankan jangan terlalu terlena. Warganet harus tetap waspada dan memperhatikan risiko yang ada, seperti apakah jasa pinjaman uang tersebut aman, jumlah besaran bunga, berizinkah dan lain sebagainya.

Selain itu, warganet perlu memperhatikan apakah jasa peminjaman uang tersebut sudah berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut 7 aplikasi pinjaman 500 ribu langsung cair tanpa KTP yang dirangkum Okezone, (16/5/2024):

1. AdaPundi

Platform yang satu ini menyediakan jasa pinjaman online yang proses pengajuan pinjaman dan persyaratannya cepat dan mudah. AdaPundi memiliki jangka waktu angsuran pembayaran mulai dari 1 hingga 12 bulan.

Aplikasi Ini Bisa Hasilkan Uang Rp750.000, Berikut DaftarnyaDanaRupiah

Platform DanaRupiah menyediakan jasa pinjaman online yang memiliki nilai nominal hingga sebesar Rp10 juta. Jangka waktu angsuran pembayaran hingga 12 bulan. Selain itu, DanaRupiah memiliki nilai bunga yang rendah.

3. Pinjam Yuk

Platform Pinjam Yuk merupakan salah satu jasa pinjaman online yang memiliki nominal kecil dengan jangka waktu pengembalian yang sedikit.

4. OK Bank

OK Bank memberikan pelayanan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Warganet dapat meminjam jumlah nominal mulai dari Rp3 juta hingga Rp200 juta dalam jangka waktu angsuran pembayaran hingga 5 tahun.

