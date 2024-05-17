Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Lo Kheng Hong Makin Kaya Berkat Dividen Rp40,7 Miliar dari ABMM

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |04:16 WIB
Lo Kheng Hong Makin Kaya Berkat Dividen Rp40,7 Miliar dari ABMM
Lo Kheng Hong makin kaya berkat dividen dari ABMM (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Investor kawakan Lo Kheng Hong mendapatkan setoran dividen Rp40,7 miliar. Sesuai keputusan pemegang saham, Lo Kheng Hong menerima dividen dari PT ABM Investama Tbk (ABMM).

ABMM membagikan dividen tunai senilai USD50 juta kepada pemegang saham dari kinerja keuangan tahun buku 2023.

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per April 2024, Lo Kheng Hong mempunyai 137.989.000 saham ABMM atau setara 5,01 persen dari total saham yang dikeluarkan perseroan

Jumlah dividen yang dibagikan setara Rp812,18 miliar yang akan dibagikan kepada pemegang 2,75 miliar saham yang beredar, sehingga dividend per share (DPS) diperkirakan sebesar Rp295 per saham.

Mengacu DPS tersebut, maka Pak Lo menerima benefit laba dari perusahaan senilai Rp40,7 miliar.

“Lumayan lah,” kata Lo Kheng Hong saat ditemui selepas RUPST di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

