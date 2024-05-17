IPO, Benteng Api Technic Bidik Dana Rp71,3 Miliar

JAKARTA - PT Benteng Api Technic Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Perseroan melepas 620 juta saham atau 20,50% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Masa penawaran awal perseroan akan berlangsung hingga 21 Mei 2024 mendatang. Adapun, harga penawaran awal yang ditetapkan perseroan yakni sebesar Rp100-Rp115 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp62 miliar hingga Rp71,30 miliar.

Perseroan juga mengadakan program Alokasi Saham Karyawan atau Employee Stock Allocation dengan mengalokasikan saham sebanyak 6,2 juta saham atau sebesar 1,00% dari jumlah saham yang ditawarkan. Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 620 juta saham atau sebanyak 25,78% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor dengan harga pelaksanaan sebesar Rp300.

Perseroan akan menggunakan dana hasil IPO untuk berbagai keperluan yakni, sebesar 36,93% akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi. Kemudian, sebesar 9,56% akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Selanjutnya, sebesar 5,42% dari dana hasil IPO akan digunakan perseroan untuk pembelian peralatan laboratorium. Sebesar 6,54% akan digunakan untuk pembelian mesin produksi.

“Sisanya, sekitar 41,55% akan digunakan sebagai operational expenditure (OPEX) berupa persediaan barang jadi dan bahan baku,” demikian dikutip dari prospektus perseroan pada Jumat (17/5/2024).