HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |15:05 WIB
RI Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik
RI ajak Jepang perkuat industri kendaraan listrik (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia mengajak Jepang memperkuat industri kendaraan listrik di Tanah Air. Pasalnya, Indonesia memiliki sumber daya mineral cukup besar yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan kendaraan listrik domestik hingga global.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah tengah melakukan berbagai upaya agar potensi tersebut bisa dimaksimalkan. Menurutnya, salah satu caranya memperkuat kerja sama dengan sejumlah negara produsen kendaraan roda empat, salah satunya Japang.

“Indonesia mengundang Jepang untuk meningkatkan kerja sama industri otomotif mobil listrik di Indonesia,” kata Zulhas usai melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Parlemen untuk Urusan Luar Negeri Jepang, Komura Masahiro di forum APEC 2024, Peru, Sabtu (17/5/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan pertemuan bilateral yang dilakukan bukan hanya bersama Jepang saja. Namun RI juga gencar melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara untuk memperkuat kerja sama di sejumlah sektor.

Apalagi APEC merupakan forum kerja sama regional 21 ekonomi di lingkaran samudera pasifik. Secara umum, diskusi APEC membahas upaya Fasilitasi Perdagangan guna mewujudkan perdagangan yang liberal, inklusif dan berkelanjutan. Kerja sama APEC menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat (non-binding). Namun, seringkali bersifat politis.

Halaman:
1 2
