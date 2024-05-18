Diresmikan Jokowi, Bendungan Ameroro Tingkatkan Layanan Irigasi hingga Cegah Banjir

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Bendungan Ameroro yang berlokasi di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Selasa 14 Mei 2024 kemarin. Banyak manfaat yang bisa didapat dari keberadaan bendungan tersebut, salah satunya meningkatkan layanan irigasi dan pertanaman.

Direktur Utama PT Indra Karya (Persero) Gok Ari Joso Simamora mengatakan menyatakan selain memiliki kapasitas tampung dan luas genangan yang sangat besar, Bendugan Ameroro juga berikan manfaat peningkatan layanan irigasi seluas 3.363 ha yang dapat meningkatkan intensitas pertanaman sebanyak 300%.

Bendungan yang dibangun pada Desember 2020 ini mampu menyediakan kebutuhan air baku bagi masyarakat di Kabupaten Konawe sebesar 522 liter per detik dan mereduksi banjir hingga 443 meter kubik per detik.

Dia menuturkan pihaknya dipercaya sebagai konsultan konstruksi yang mengerjakan pembangunan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe dengan lingkup pekerjaan manajemen konstruksi (MK), pengawasan mutu dan kualitas, studi longsoran, dan rencana tanggap darurat (RTD).

”Kami harap, komitmen ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di Konawe Sulteng,” ujar Gok Ari pada keterangan tertulisnya, Sabtu (18/5/2024).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa luas genangan Bendungan Ameroro mencapai 398 hektare dapat mampu mengurangi dan mereduksi intensitas banjir di wilayah sekitar Konawe.