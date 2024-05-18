Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diresmikan Jokowi, Bendungan Ameroro Tingkatkan Layanan Irigasi hingga Cegah Banjir

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |16:59 WIB
Diresmikan Jokowi, Bendungan Ameroro Tingkatkan Layanan Irigasi hingga Cegah Banjir
Pembangunan bendungan ameroro (Foto: Indra Karya)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Bendungan Ameroro yang berlokasi di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Selasa 14 Mei 2024 kemarin. Banyak manfaat yang bisa didapat dari keberadaan bendungan tersebut, salah satunya meningkatkan layanan irigasi dan pertanaman.

Direktur Utama PT Indra Karya (Persero) Gok Ari Joso Simamora mengatakan menyatakan selain memiliki kapasitas tampung dan luas genangan yang sangat besar, Bendugan Ameroro juga berikan manfaat peningkatan layanan irigasi seluas 3.363 ha yang dapat meningkatkan intensitas pertanaman sebanyak 300%. 

Bendungan yang dibangun pada Desember 2020 ini mampu menyediakan kebutuhan air baku bagi masyarakat di Kabupaten Konawe sebesar 522 liter per detik dan mereduksi banjir hingga 443 meter kubik per detik.

Dia menuturkan pihaknya dipercaya sebagai konsultan konstruksi yang mengerjakan pembangunan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe dengan lingkup pekerjaan manajemen konstruksi (MK), pengawasan mutu dan kualitas, studi longsoran, dan rencana tanggap darurat (RTD).

”Kami harap, komitmen ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di Konawe Sulteng,” ujar Gok Ari pada keterangan tertulisnya, Sabtu (18/5/2024).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa luas genangan Bendungan Ameroro mencapai 398 hektare dapat mampu mengurangi dan mereduksi intensitas banjir di wilayah sekitar Konawe.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172826/bendungan-eI9Q_large.jpg
Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Dipercepat, Progres 89,2%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/470/3156043/bendungan-Z5cA_large.jpg
Penampakan Bendungan Budong-Budong demi Atasi Kekeringan dan Perkuat Ketahanan Pangan, Bisa Hasilkan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151061/waduk_cirata-n8ro_large.jpg
4 Fakta Ikan dari Waduk Cirata Tidak Layak Makan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150358/waduk_cirata-PNY5_large.jpg
Ikan Waduk Cirata Mengandung Merkuri Tinggi, Menteri KKP: Tidak Layak Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/470/3144360/bendungan-6i4X_large.jpg
Penampakan Bendungan Tamblang Bali Hampir Rp1 Triliun, Bisa Hasilkan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/470/3131605/bendungan-rKVL_large.jpg
Jadi Sumber Air Baku dan Ketahanan Pangan, Pembangunan Bendungan Jragung Ditargetkan Rampung Tahun Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement