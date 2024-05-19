Siapa Istri Asep Kosasih Samapta? Pejabat Bandara yang Viral karena Injak Alquran

JAKARTA- Siapa istri Asep Kosasih Samapta? Pejabat bandara yang viral karena injak Alquran. Namanya diperbincangkan usai lakukan sumpah dengan menginjak Alquran untuk membuktikan kesetiaannya kepada istrinya bahwa Ia tidak berselingkuh.

Dalam video yang beredar, sumpah tersebut diucapkan saat Asep diinterogasi oleh seorang wanita yang merupakan istrinya. Tentunya para warganet penasaran mengenai sosok istrinya.

Lantas siapa istri Asep Kosasih Samapta? Pejabat bandara yang viral karena injak Alquran bernama Vany Kosasih. Adapun istrinya melaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga penistaan agama.

Sementara iru, Asep Kosasih , sosok Pejabat Kemenhub yang bersumpah sambil injak Alquran. Dia dilantik sebagai Kaotban Wilayah X Merauke pada tahun 2022. Dia dilantik oleh Menteri Perhubungan Budi Karya sebagai Kaotban Wilayah IX Manokwari.

Mempunyai jabatan sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke, ternyata Asep Kosasih mempunyai harta kekayaan yang fantastis dengan jumlah mencapai Rp1.706.596.500 atau Rp1,7 miliar yang dilaporkan pada 17 Januari 2024 untuk tahun periodik 2023.