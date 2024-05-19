Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siapa Istri Asep Kosasih Samapta? Pejabat Bandara yang Viral karena Injak Alquran

Rina Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |10:09 WIB
Siapa Istri Asep Kosasih Samapta? Pejabat Bandara yang Viral karena Injak Alquran
Ilustrasi Asep Kosasih (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Siapa istri Asep Kosasih Samapta? Pejabat bandara yang viral karena injak Alquran. Namanya diperbincangkan usai lakukan sumpah dengan menginjak Alquran untuk membuktikan kesetiaannya kepada istrinya bahwa Ia tidak berselingkuh.

Dalam video yang beredar, sumpah tersebut diucapkan saat Asep diinterogasi oleh seorang wanita yang merupakan istrinya. Tentunya para warganet penasaran mengenai sosok istrinya.

Lantas siapa istri Asep Kosasih Samapta? Pejabat bandara yang viral karena injak Alquran bernama Vany Kosasih. Adapun istrinya melaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga penistaan agama.

Sementara iru, Asep Kosasih , sosok Pejabat Kemenhub yang bersumpah sambil injak Alquran. Dia dilantik sebagai Kaotban Wilayah X Merauke pada tahun 2022. Dia dilantik oleh Menteri Perhubungan Budi Karya sebagai Kaotban Wilayah IX Manokwari.

Mempunyai jabatan sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke, ternyata Asep Kosasih mempunyai harta kekayaan yang fantastis dengan jumlah mencapai Rp1.706.596.500 atau Rp1,7 miliar yang dilaporkan pada 17 Januari 2024 untuk tahun periodik 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/624/3186464//ira-uYax_large.jpg
Riwayat Pendidikan Ira Puspadewi, eks Dirut ASDP yang Bebas Hari Ini? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/612/3186411//tumbler-p3Rb_large.jpg
Viral karena Hilang di KRL, Ini Asal-usul Tumbler yang Ada Sejak 1660 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186260//bandara-pPEq_large.jpg
Ini Pemilik Bandara IMIP Morowali yang Kini Diawasi Bea Cukai hingga Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186400//penemuan_rafflesia_hasseltii-ua6k_large.jpg
Usai Dirujak Netizen, Oxford Cantumkan Peneliti Indonesia Terkait Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186325//dpr_ri-5Aoe_large.jpg
DPR Minta Jembatan Tua di Perbatasan Sidoarjo–Mojokerto yang Sempat Viral Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186308//krl-hrVM_large.jpg
Penumpang KRL yang Kehilangan Tumbler Dipecat, Ini Pernyataan Lengkap Kantornya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement