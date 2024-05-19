Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Welcoming Dinner World Water Forum, Jokowi Harap Seluruh Orang Dapat Akses Air Bersih

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |19:59 WIB
Welcoming Dinner World Water Forum, Jokowi Harap Seluruh Orang Dapat Akses Air Bersih
Presiden Jokowi di WWF (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut tamu undangan atau delegasi yang hadir padaacara World Water Forum (WWF) ke 10 di Bali dengan Gala Dinner di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Minggu (19/5/2024).

Sebelum para tamu undangan menyantap hidangan pembuka, Presiden Jokowi sedikit memberikan sambutan dihadapan para tamu undangan yang hadir.

Jokowi Berharap kebersamaan yang dirajut dalam forum air sedunia ini dapat menghasilkan langkah konkret dalam bentuk kolaborasi untuk menciptakan kepastian air bersih terdistribusi bagi seluruh manusia.

"Terima kasih telah berpartisipasi dalam World Water Forum ke 10 di Bali ini, semoga semangat kebersamaan malam ini dapat membawa kita pada kolaborasi yang hebat untuk memastikan akses terhadap air bersih," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Sekedar informasi tambahan, rangkaian kegiatan makan malam akan dimulai pada pukul 17.00 WITA hingga 22.00 WITA dan dihadiri sekitar 2.300 orang yang terdiri dari 500 undangan naratetama atau Very Very Important Person (VVIP) dan 1.800 undangan lainnya.

Halaman:
1 2
