Pakai Batik Hijau Bahas Starlink, Elon Musk: Akses Internet Bisa Pelajari Segalanya

JAKARTA - CEO SpaceX Elon Musk mengikuti uji coba layanan internet Starlink yang resmi dipasang di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod, Denpasar, Bali.

“Ini (Starlink) untuk kesehatan dan saya rasa bisa ditransformasikan untuk pendidikan juga, kalau anda bisa mengakses internet, anda bisa pelajari segalanya,” kata Elon Musk usai uji coba jaringan internet Starlink di Denpasar dikutip Antara, Minggu (19/5/2024).

Dalam proses uji coba jaringan tersebut, Elon Musk tiba sekitar pukul 16.40 Wita menggunakan kemeja endek warna hijau khas Bali dan langsung memasuki Puskesmas Pembantu Sumerta Klod untuk melihat penggunaan layanan internetnya.

Setelah berkeliling sambil mendengarkan hasil uji coba Starlink di puskesmas pembantu tersebut Elon kemudian melakukan penandatanganan kerja sama didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

Selain mengikuti uji coba secara luring, pemilik media sosial X tersebut turut mendengarkan pemaparan penggunaan jaringan internet satelit miliknya di Puskesmas Pembantu Bungbungan Kabupaten Klungkung dan Puskesmas Pembantu Tabarfane Kepulauan Aru secara daring.