Elon Musk Tertarik Investasi di Indonesia, Jadi Bangun Pabrik?

JAKARTA - CEO Tesla Inc. sekaligus SpaceX Elon Musk menyebut tertarik untuk berinvestasi di Indonesia setelah melihat implementasi Starlink, layanan internet berbasis satelit, di Bali dan Maluku.

“Ke depannya, dalam jangka waktu panjang, perusahaan saya memungkinkan, sangat memungkinkan, untuk berinvestasi di Indonesia,” ujar Elon Musk ketika ditemui setelah menyaksikan Showcase Layanan oleh Kementerian Kesehatan RI di Denpasar, Bali dikutip Antara, Minggu (19/5/2024).

Akan tetapi, ketika disinggung mengenai apakah investasi yang dimaksud berkaitan dengan kendaraan listrik, Elon enggan mengungkapkannya dan mengatakan bahwa saat ini, dirinya fokus pada peluncuran Starlink di Indonesia.

“Kami ingin menyimpan kabar tentang itu untuk kesempatan lainnya,” kata Elon.

Terkait Starlink, Elon mengatakan bahwa dirinya sangat antusias untuk menghadirkan konektivitas ke berbagai tempat di Indonesia, khususnya 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar.