Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI dan Vietnam Sepakat Kerja Sama Teknologi Lahan Rawa

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |21:14 WIB
RI dan Vietnam Sepakat Kerja Sama Teknologi Lahan Rawa
Mentan Amran Jalin Kerja Sama dengan Vietnam (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, memulai rangkaian kunjungan kerja resmi ke Negara Vietnam dan China pada hari ini.

Mentan bersama rombongan terbang dari Bandar udara Minangkabau, Padang pada Minggu pagi dan tiba di Noi Bai Internasional Airport Hanoi, Vietnam pada pukul 14.30 waktu setempat.

Dari bandara Internasional Hanoi, Mentan besama rombongan Kementerian Pertanian langsung menuju tempat pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa, Republik Sosialis Vietnam (MARD) di Kota Hanoi dan disambut langsung oleh Menteri Pertanian dan Pembangunan Desa Vietnam, Le Minh Hoan beserta pejabat tinggi MARD lainnya.

Inti pertemuan kedua pemimpin Negara di sektor Pertanian ini adalah penguatan Kerjasama antara Indonesia dan Vietnam dalam pengembangkan pertanian padi di lahan rawa, khususnya varietas bibit padi untuk lahan rawa dengan produktivitas yang tinggi serta teknologi mekanisasi dan pertanian presisi untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman padi di lahan rawa.

Disepakati juga untuk mengembangkan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan atau sustainable agriculture.

“Perlunya penguatan kerja sama pertanian kedua negara antara Indonesia dan Vietnam melalui MoU bidang pertanian untuk menginisiasi pembentukan Kelompok Kerja Pertanian (Joint Agricultural Working Group),” ujar Menteri pertanian Andi Amran Sulaiman, Minggu (19/5/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183232/mentan-WGv0_large.jpg
Mentan Amran Copot Pejabat Kementan Usai Lahan Negara 300 Ha Disewakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180504/mentan_amran-say2_large.jpg
RI Siapkan 15 Ribu Hektare untuk Proyek Pertanian Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178428/mentan-f7Ye_large.jpg
Mentan Amran Tindak Tegas Mafia: Naikkan Harga Pupuk, Izin Langsung Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176383/mentan-xTlK_large.jpg
Mentan Temukan 2.039 Kios Pupuk Bermasalah, Petani Rugi Rp600 Miliar per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162735/prabowo-ONeV_large.jpeg
Prabowo Kucurkan Rp8 Triliun Kembangkan 800 Ribu Hektare Perkebunan Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161072/mentan_amran-SdTI_large.jpg
Amran Sebut Sektor Pertanian Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement