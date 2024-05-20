IHSG Meroket ke Level 7.329 di Awal Perdagangan

IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini. IHSG naik 0,17% ke level 7.329.

Cukup kokoh dalam semenit awal, Senin (20/5/2024),indeks komposit masih bertahan hijai di 0.67% di 7.366.

Sebanyak 197 saham menguat, 80 saham turun, sementara 225 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp385,48 miliar dari net-volume 391,94 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,59% di 924,97, indeks JII tumbuh 0,59% di 532,43, indeks MNC36 menanjak 0,49% di 347,72, dan IDX30 naik 0,52% di 467,16.

Sebagian besar sektor IHSG berada di zona hijau, dipimpin penguatan sektor bahan baku 1,68%, dan sisanya merata di bawah sepersen. Sedangkan yang turun hanya industri 0,04%, teknologi 0,03%, dan transportasi 0,09%.