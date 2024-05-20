Intip Sosok Asep Kosasih, Pejabat Kemenhub yang Bersumpah Sambil Injak Alquran

JAKARTA - Dalam video yang beredar pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Asep Kosasih Samapta Terlihat menginjak Al Quran demi meyakinkan istrinya bahwa ia tidak selingkuh.

Namanya diperbincangkan usai lakukan sumpah dengan menginjak Alquran untuk membuktikan kesetiaannya kepada sang istri bahwa Ia tidak berselingkuh. Tentunya setelah itu para warganet penasaran mengenai Asep Kosasih berserta harta serta gajinya.

Berikut mengenal Asep Kosasih , sosok Pejabat Kemenhub yang bersumpah sambil injak Alquran.

Asep Kosasih Samapta dilantik sebagai Kaotban Wilayah X Merauke pada tahun 2022. Dia dilantik oleh Menteri Perhubungan Budi Karya sebagai Kaotban Wilayah IX Manokwari.

Mempunyai jabatan sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke, ternyata Asep Kosasih mempunyai harta kekayaan yang fantastis dengan jumlah mencapai Rp1.706.596.500 atau Rp1,7 miliar yang dilaporkan pada 17 Januari 2024 untuk tahun periodik 2023.

Harta kekayaan Asep Kosasih Rp1,7 miliar terdiri dari tanah dan bangunan Rp1,6 miliar yang tersebar di Bogor dan Tangerang.