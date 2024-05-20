Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Sosok Asep Kosasih, Pejabat Kemenhub yang Bersumpah Sambil Injak Alquran

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |04:06 WIB
Intip Sosok Asep Kosasih, Pejabat Kemenhub yang Bersumpah Sambil Injak Alquran
Pejabat Kemenhub Injak Al-Quran (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Dalam video yang beredar pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Asep Kosasih Samapta Terlihat menginjak Al Quran demi meyakinkan istrinya bahwa ia tidak selingkuh.

Namanya diperbincangkan usai lakukan sumpah dengan menginjak Alquran untuk membuktikan kesetiaannya kepada sang istri bahwa Ia tidak berselingkuh. Tentunya setelah itu para warganet penasaran mengenai Asep Kosasih berserta harta serta gajinya.

Berikut mengenal Asep Kosasih , sosok Pejabat Kemenhub yang bersumpah sambil injak Alquran.

Asep Kosasih Samapta dilantik sebagai Kaotban Wilayah X Merauke pada tahun 2022. Dia dilantik oleh Menteri Perhubungan Budi Karya sebagai Kaotban Wilayah IX Manokwari.

Mempunyai jabatan sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke, ternyata Asep Kosasih mempunyai harta kekayaan yang fantastis dengan jumlah mencapai Rp1.706.596.500 atau Rp1,7 miliar yang dilaporkan pada 17 Januari 2024 untuk tahun periodik 2023.

Harta kekayaan Asep Kosasih Rp1,7 miliar terdiri dari tanah dan bangunan Rp1,6 miliar yang tersebar di Bogor dan Tangerang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185236/gaji_kurir-JcAe_large.jpg
Berapa Gaji Kurir Ekpedisi per Bulan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173545/gaji-jpKF_large.png
Segini Gaji PPPK Paruh waktu Lulusan SMA, D3 dan S1 di Pulau Jawa 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement