Jokowi Sebut 500 Juta Petani Bakal Alami Kekeringan pada 2050

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkapkan 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80% pangan dunia diprediksi mengalami kekeringan pada 2050. Hal itu bukannya hanya disebabkan masalah perubahan iklim, namun bisa terjadi karena buruknya pengelolaan sumber daya air.

"Bahkan di tahun 2050, 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80% pangan dunia diprediksi paling rentan mengalami kekeringan," ujar Presiden Jokowi saat membuka acara World Water Forum (WWF) ke- 10 di Bali, Senin (20/5/2024).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan dari 72% permukaan bumi yang tertutup air, hanya ada 1% yang bisa diakses dan digunakan sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Padahal sumber dan produksi pangan memerlukan air sebagai komponen utama.

"Tanpa air, tidak ada makanan, tidak ada perdamaian, tidak ada kehidupan. No water, No life, No growth. Oleh sebab itu, air harus dikelola dengan baik karena setiap tetesnya sangat berharga," sambung Jokowi.

Menurutnya, Indonesia memiliki luas perairan sekitar 65% jika dibandingkan dengan daratan. Mulai dari sepanjang garis pantai, pinggiran aliran sungai, hingga sampai tepian danau. Hal itu menjadi potensi besar untuk penyediaan air utamanya dalam pemenuhan kebutuhan pangan dunia.