Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Angkat 4 Inisiatif Indonesia di World Water Forum ke-10, Singgung Hari Danau Sedunia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |10:33 WIB
Jokowi Angkat 4 Inisiatif Indonesia di World Water Forum ke-10, Singgung Hari Danau Sedunia
Jokowi Sampaikan Inisiatif Idonesia di World Water Forum. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat empat inisiatif baru yang disampaikan pada High Level Meeting KTT World Water Forum ke-10, Bali.

"Penetapan World Lake Day, pendirian Center of Excellence di Asia Pasifik, tata kelola air berkelanjutan di negara pulau kecil dan penggalangan proyek-proyek air," kata Jokowi, Senin (20/5/2024).

Indonesia, juga secara konsisten mendorong tiga hal untuk KTT WWF ke-10. Diantaranya yakni pertama meningkatkan prinsip solidaritas & inklusivitas untuk mencapai solusi bersama, terutama bagi negara-negara pulau kecil & yang mengalami kelangkaan air.

"Kedua, memberdayakan hydro-diplomacy untuk kerja sama konkret & inovatif, menjauhi persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas. Ketiga, memperkuat political leadership sebagai kunci sukses berbagai kerja sama menuju ketahanan air berkelanjutan," jelasnya.

Jokowi juga mengatakan bahwa peran air sangat sentral bagi kehidupan umat manusia. Bank Dunia, kata Jokowi, memperkirakan kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen hingga tahun 2050.

"Kelangkaan air juga dapat memicu perang serta bisa menjadi sumber bencana. Too much water maupun too little water, keduanya dapat menjadi masalah bagi dunia," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/320/3012619/5-fakta-world-water-forum-di-bali-dari-dana-abadi-hingga-investasi-proyek-infrastruktur-air-33rxpZYWoz.jpg
5 Fakta World Water Forum di Bali, dari Dana Abadi hingga Investasi Proyek Infrastruktur Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/320/3013084/menteri-basuki-ungkap-15-danau-rusak-akibat-buruknya-sistem-pertanian-mfWFUwl6XT.jpg
Menteri Basuki Ungkap 15 Danau Rusak Akibat Buruknya Sistem Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/320/3012695/siap-siap-air-dikenakan-tarif-seperti-jalan-tol-oMB4TkadxU.jpg
Siap-Siap! Air Dikenakan Tarif seperti Jalan Tol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/320/3012369/4-fakta-pertemuan-jokowi-bertemu-elon-musk-ngobrol-bareng-prabowo-bzrlqHaBsR.jpg
4 Fakta Pertemuan Jokowi Bertemu Elon Musk, Ngobrol Bareng Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/320/3012811/tutup-world-water-forum-pak-bas-tekankan-3-masalah-penting-soal-air-di-masa-depan-YeohlDKgT1.jpg
Tutup World Water Forum, Pak Bas Tekankan 3 Masalah Penting Soal Air di Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/320/3012761/ri-sukses-gelar-world-water-forum-ke-10-pak-bas-kolaborasi-semua-pihak-swPFxDv6ux.jpg
RI Sukses Gelar World Water Forum ke-10, Pak Bas: Kolaborasi Semua Pihak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement