Jokowi Angkat 4 Inisiatif Indonesia di World Water Forum ke-10, Singgung Hari Danau Sedunia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat empat inisiatif baru yang disampaikan pada High Level Meeting KTT World Water Forum ke-10, Bali.

"Penetapan World Lake Day, pendirian Center of Excellence di Asia Pasifik, tata kelola air berkelanjutan di negara pulau kecil dan penggalangan proyek-proyek air," kata Jokowi, Senin (20/5/2024).

Indonesia, juga secara konsisten mendorong tiga hal untuk KTT WWF ke-10. Diantaranya yakni pertama meningkatkan prinsip solidaritas & inklusivitas untuk mencapai solusi bersama, terutama bagi negara-negara pulau kecil & yang mengalami kelangkaan air.

"Kedua, memberdayakan hydro-diplomacy untuk kerja sama konkret & inovatif, menjauhi persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas. Ketiga, memperkuat political leadership sebagai kunci sukses berbagai kerja sama menuju ketahanan air berkelanjutan," jelasnya.

Jokowi juga mengatakan bahwa peran air sangat sentral bagi kehidupan umat manusia. Bank Dunia, kata Jokowi, memperkirakan kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen hingga tahun 2050.

"Kelangkaan air juga dapat memicu perang serta bisa menjadi sumber bencana. Too much water maupun too little water, keduanya dapat menjadi masalah bagi dunia," kata Jokowi.