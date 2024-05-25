4 Fakta Pertemuan Jokowi Bertemu Elon Musk, Ngobrol Bareng Prabowo

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk di sela-sela KTT World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali.

Pertemuan selanjutnya juga terjadi pada saat Elon Musk berjumpa dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto yang juga turut hadir di acara WWF tersebut.

Beberapa pertemuan yang terjadi turut menciptakan kesan positif dalam jangka panjang sehingga diapresiasi penuh oleh publik.

BACA JUGA: Luhut Sebut Elon Musk Senang Bertemu Prabowo dan Jokowi

Berikut 4 fakta pertemuan Presiden Jokowi dengan Elon Musk hingga mengobrol dengan Prabowo yang dirangkum Okezone, Sabtu (25/5/2024).

1. Mengundang Elon Musk

Kepala negara Indonesia turut mengundang Elon Musk untuk melakukan pengembangan investasinya di Indonesia terhadap beberapa perusahaan yang dimiliki Musk, seperti Tesla, SpaceX, Boring dan Neuralink.

2. Pertemuan Elon Musk dengan Prabowo Subianto

Pertemuan antara Musk dengan Prabowo memberikan potensi bahwa untuk di masa yang akan datang akan terjadi pembangunan berkelanjutan di dunia pemasaran Indonesia.