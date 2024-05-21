Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Sebut Elon Musk Senang Bertemu Prabowo dan Jokowi

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |20:06 WIB
Luhut Sebut Elon Musk Senang Bertemu Prabowo dan Jokowi
Elon Musk ngaku senang bertemu Prabowo dan Jokowi (Foto: MPI)
JAKARTA - Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjdjaitan bercerita Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah bertemu Pendiri Tesla dan SpaceX Elon Musk. Pertemuan dilakukan saat keduanya menghadiri World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali.

"Pak Prabowo sudah bertemu juga dengan Elon Musk dan bicara banyak," jelas Luhut dalam konferensi pers, Selasa (22/5/2024).

Dikatakan Luhut, pertemuan itu pun disambut baik oleh Elon Musk. Luhut bilang, hal ini menjadi sinyal yang bagus untuk pembangunan berkelanjutan Indonesia ke depan.

"Elon cerita ke saya, ia sangat senang bisa bertemu dan ngobrol bersama Prabowo, presiden terpilih Indonesia pada Pemilu 2024. Jadi tidak percuma Elon datang ke Indonesia mengikuti acara KTT World Water Forum Ke 10 di Bali," tuturnya.

Lebih lanjut, Luhut juga mengomentari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memperkenalkan Prabowo yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebagai presiden terpilih saat membuka World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali. Menurutnya, pertemuan itu sangat diapresiasi oleh semua peserta.

