Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut: Menghukum Industri Buang Limbah ke Sungai Citarum Itu Tidak Mudah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |20:49 WIB
Luhut: Menghukum Industri Buang Limbah ke Sungai Citarum Itu Tidak Mudah
Luhut akui tak mudah menghukum pelaku usaha (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menko Maritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, menghukum pelaku industri yang membuang limbah ke sungai merupakan proses yang tidak mudah.

Hal itu dikatakan Luhut dalam pidatonya pada acara Peluncuran Buku Citarum Harum, pada rangkaian acara World Water Forum ke- 10 di Bali, Senin (20/5/2024).

"Tugas itu bukan hanya mengatur pembersihan sampah, tapi juga mendidik masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai, dan bagaimana menghukum industri yang membuang limbahnya ke sungai, dan itu menurut saya proses yang tidak mudah," ujar Luhut di Bali.

Luhut menjelaskan, kebersihan sungai merupakan kunci dalam menjaga ekosistem ikan yang berada di dalamnya. Ikan-ikan tersebut lah yang pada akhirnya bakal dikonsumsi oleh masyarakat.

Sehingga jika sungai tercemar, maka otomatis ikan-ikan mengkonsumsi makan yang kotor juga. Pada akhirnya manusia pun bakal terkena negatif kesehatan jika mengkonsumsi ikan-ikan yang tercemar tersebut. Inilah yang disebut Luhut, pentingnya peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjaga kebersihan sungai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158938/luhut_soal_ijasah-jKDe_large.jpg
Luhut Sebut Pembahasan soal Ijazah Tak Penting: Apa Kontribusimu Buat Negara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152380/luhut-utVO_large.jpg
Doa Khusus Luhut Usai Temui Jokowi: Semoga Tuhan Angkat Segala Penyakit Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127390/ketua_den_luhut-7urW_large.jpg
Luhut Minta Masyarakat Jaga Persatuan di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091626/ai-gantikan-manusia-luhut-khawatir-nasib-10-tahun-lagi-oVkzc8vu5k.png
AI Gantikan Manusia, Luhut Khawatir Nasib 10 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082404/iphone-16-dilarang-dijual-di-indonesia-begini-reaksi-luhut-SIo93NPxM1.jpg
iPhone 16 Dilarang Dijual di Indonesia, Begini Reaksi Luhut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement