HOME FINANCE HOT ISSUE

Tutup World Water Forum, Pak Bas Tekankan 3 Masalah Penting Soal Air di Masa Depan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |21:54 WIB
Pak Bas tutup World Water Forum ke 10 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menutup penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke- 10 di Bali, Jumat (24/5/2024). Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki menggarisbawahi setidaknya 3 poin penting yang perlu diantisipasi terkait masalah air di masa yang akan datang.

Sebab air menjadi kebutuhan fundamental bagi seluruh manusia di muka bumi. Pertama, pentingnya untuk terus melakukan langkah nyata terkait air. Berbagai komitmen yang telah disepakati dalam WWF ke- 10 harus diikuti dengan tindakan nyata dengan rasa kepemilikan bagi setiap negara anggota.

Misalnya usulan untuk menjadikan Hari Danau Sedunia, pendirian pusat keunggulan untuk ketahanan air dan iklim, pengarusutamaan pengelolaan sumber daya air terpadu di pulau-pulau kecil, serta inisiatif lainnya yang dikembangkan dalam WWF ke- 10 di Bali tersebut.

"Oleh karena itu, kompendium yang diluncurkan pada pertemuan tingkat menteri ini harus direalisasikan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Menteri Basuki dalam pidato penutup di Bali, Jumat (24/5/2024).

Kedua, Menteri Basuki menitipkan pesan untuk meningkatkan sinergi di antara para pemangku kepentingan utamanya dalam hal penyediaan air bersih dan sanitasi yang merata bagi seluruh masyarakat.

Halaman:
1 2
