RI Sukses Gelar World Water Forum ke-10, Pak Bas: Kolaborasi Semua Pihak

JAKARTA - Indonesia sukses menyelenggarakan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali dengan aman dan lancar. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah WWF ke-10 tersebut karena adanya kolaborasi yang baik dari berbagai pihak.

"Saya sangat menyanjung bagaimana kolaborasi semua pihak dari Indonesia, termasuk dari WWC (World Water Council) dan seluruh stafnya untuk menyukseskan acara ini," kata Basuki Jumat (24/5/2024).

Menteri PUPR juga mengatakan keberhasilan ini mengindikasikan secara jelas bahwa Indonesia memiliki visi dan komitmen untuk memecahkan sejumlah permasalahan khususnya dalam pengelolaan air secara global.

"Forum ini mampu menyatukan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, NGO (Non Government Organisation), akademisi dan lain sebagainya termasuk pemuda untuk berpartisipasi bersama membahas isu air dunia," ujar Basuki.

Sementara itu, Presiden World Water Council, Loic Fauchon menyampaikan pelaksanaan WWF ke-10 di Bali membawa dampak positif yang sangat besar bagi tata kelola air dunia.

“Kita semua akan kembali ke rumah dengan membawa sesuatu yang sangat positif, mulai dari ekonomi, lingkungan, kesehatan, pangan, politik dan juga diplomasi serta komitmen dan solusi," kata Loic.