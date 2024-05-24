Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Sukses Gelar World Water Forum ke-10, Pak Bas: Kolaborasi Semua Pihak

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |18:44 WIB
RI Sukses Gelar World Water Forum ke-10, Pak Bas: Kolaborasi Semua Pihak
Indonesia sukses menggelar World Water Forum (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia sukses menyelenggarakan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali dengan aman dan lancar. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah WWF ke-10 tersebut karena adanya kolaborasi yang baik dari berbagai pihak.

"Saya sangat menyanjung bagaimana kolaborasi semua pihak dari Indonesia, termasuk dari WWC (World Water Council) dan seluruh stafnya untuk menyukseskan acara ini," kata Basuki Jumat (24/5/2024).

Menteri PUPR juga mengatakan keberhasilan ini mengindikasikan secara jelas bahwa Indonesia memiliki visi dan komitmen untuk memecahkan sejumlah permasalahan khususnya dalam pengelolaan air secara global.

"Forum ini mampu menyatukan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, NGO (Non Government Organisation), akademisi dan lain sebagainya termasuk pemuda untuk berpartisipasi bersama membahas isu air dunia," ujar Basuki.

Sementara itu, Presiden World Water Council, Loic Fauchon menyampaikan pelaksanaan WWF ke-10 di Bali membawa dampak positif yang sangat besar bagi tata kelola air dunia.

“Kita semua akan kembali ke rumah dengan membawa sesuatu yang sangat positif, mulai dari ekonomi, lingkungan, kesehatan, pangan, politik dan juga diplomasi serta komitmen dan solusi," kata Loic.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/320/3012619/5-fakta-world-water-forum-di-bali-dari-dana-abadi-hingga-investasi-proyek-infrastruktur-air-33rxpZYWoz.jpg
5 Fakta World Water Forum di Bali, dari Dana Abadi hingga Investasi Proyek Infrastruktur Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/320/3013084/menteri-basuki-ungkap-15-danau-rusak-akibat-buruknya-sistem-pertanian-mfWFUwl6XT.jpg
Menteri Basuki Ungkap 15 Danau Rusak Akibat Buruknya Sistem Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/320/3012695/siap-siap-air-dikenakan-tarif-seperti-jalan-tol-oMB4TkadxU.jpg
Siap-Siap! Air Dikenakan Tarif seperti Jalan Tol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/320/3012369/4-fakta-pertemuan-jokowi-bertemu-elon-musk-ngobrol-bareng-prabowo-bzrlqHaBsR.jpg
4 Fakta Pertemuan Jokowi Bertemu Elon Musk, Ngobrol Bareng Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/320/3012811/tutup-world-water-forum-pak-bas-tekankan-3-masalah-penting-soal-air-di-masa-depan-YeohlDKgT1.jpg
Tutup World Water Forum, Pak Bas Tekankan 3 Masalah Penting Soal Air di Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/320/3012617/dampak-perubahan-iklim-pada-sektor-pertanian-dibahas-di-hari-terakhir-world-water-forum-ke-10-HecZFghj37.jpg
Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian Dibahas di Hari Terakhir World Water Forum ke-10
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement