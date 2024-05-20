Segini Biaya Sewa Helikopter di Jakarta

JAKARTA - Segini biaya sewa helikopter di Jakarta. Masyarakat bisa menyewa layanan sewa helikopter ini jika sedang terburu-buru dan tidak ingin terkena macet.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kemacetan pada Kota Jakarta merupakan salah satu hal yang sudah biasa.

Masyarakat yang tidak ingin terkena macet terutama jika sedang mempunyai berbagai acara penting, masyarakat sudah dapat menyewa helikopter untuk menjadi salah satu dari moda transportasi yang dapat digunakan.

Salah satu perusahaan yang dapat masyarakat hubungi untuk menyewa helikopter adalah perusahaan Whitesky Aviation.

Melansir dari website Whitesky Aviation, beberapa jasa yang ditawarkan oleh perusahaan Whitesky Aviation di antaranya adalah:

1. Aircraft Management

2. City Transport

3. Helimedevac

4. Utility Helicopter

5. BNPB Support

6. Cengkareng Heliport