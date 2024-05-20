Investasi Asing Pertama dari UEA di IKN Diteken Besok, Ini Proyek yang Dibangun

JAKARTA – Investasi asing pertama dari UEA di IKN Nusantara akan diteken besok. Badan Otorita Bakal menerima komitmen realisasi investasi asing pertama ke proyek IKN pada acara World Water Forum (WWF) ke- 10 di Bali, Besok 21 Mei 2024.

Kepala OIKN, Bambang Susantono mengatakan negara asing pertama yang berinvestasi ke Indonesia berasal dari negara UAE (United Arab Emirates) yang akan menggarap sektor energi di IKN melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

BACA JUGA: Menteri PUPR Ajak Korsel Garap Infrastruktur Air di IKN

"Tanggal 21 nanti, akan ada penyerahan Letter to Proceed (LTP) dari Otorita IKN ke Masdar yang akan diserahkan di depan Menko Marves dan Menteri Energi dan Infrastruktur United Arab Emirates (UAE). Ini merupakan langkah maju dalam realisasi investasi asing di IKN melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)," ujar Bambang dalam keterangan resminya, Senin (20/5/2024).

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyambut baik kerjasama dengan INA untuk hal ini. Bambang menilai, kerjasama ini memanfaatkan jaringan global yang telah dibangun oleh INA dan proyek pengembangan strategis dari Otorita IKN untuk mendorong investasi ke IKN.

BACA JUGA: Kakak Vina Cirebon Sempat Tak Setuju Kematian Adiknya Dijadikan Film

Bambang juga menyebut, dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian kedua pihak (Otorita IKN dan INA), kemitraan ini bertujuan untuk mengembangkan Nusantara, yang memiliki luas sekitar tiga setengah kali lebih besar dari Singapura dan empat kali lebih besar dari Jakarta, sebagai pusat ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan.

"Penandatanganan kerangka kerjasama dengan INA ini merupakan kelanjutan dari arahan Presiden agar INA dapat memfasilitasi Otorita IKN dalam merealisasikan investasi asing di IKN," sambungnya.