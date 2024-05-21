Resmi Dibuka! World Water Forum ke-10 Tampilkan 17 Paviliun Negara dan 108 Organisasi

Ketua DPR Puan Maharani, Menparekraf Sandiaga Uno dan Presiden World Water Council Loic Fauchon membuka Fair and Expo WWF ke-10 di Bali, Senin (20/5/2024). (Foto: dok Kementerian PUPR)

BALI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno, Presiden World Water Council (WWC) Loic Fauchon, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga K.M. Arsyad membuka pelaksanaan Fair and Expo World Water Forum ke-10 Tahun 2024. Pembukaan diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Senin (20/05/2024).

“Alhamdulillah saya bersama dengan Menparekraf, dan Presiden WWC membuka pameran/Fair and Expo World Water Forum ke-10. Nantinya dari pameran ini kita bisa melihat bagaimana kemajuan Indonesia dalam pengelolaan air,” kata Ketua DPR Puan.

Fair and Expo World Water Forum ke-10 di BNDCC terdiri atas Country Pavilion yang diikuti oleh 18 peserta dari 17 negara, serta Organization Pavilion yang diikuti 108 perusahaan dan organisasi nasional maupun internasional dari 11 negara.

Pemerintah Indonesia juga menyiapkan Paviliun Indonesia yang menampilkan capaian dan inovasi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya air, pembangunan infrastruktur termasuk IKN, dan pariwisata. Tersedia pula Function Room dengan 40 sesi talkshow.

“Paviliun Indonesia memperlihatkan seperti apa kemajuan Indonesia dalam merawat, memanfaatkan, dan melakukan hal inovatif untuk bisa menggunakan air bagi masyarakat,” ujar Ketua DPR Puan.