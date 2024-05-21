Adi Pradita, Pria yang Meneror Nimas Selama 10 Tahun Ternyata Seorang Wirausaha

JAKARTA – Kasus mengerikan terjadi pada salah satu warganet yang bernama Nimas diteror selama 10 tahun oleh seorang pria yang bernama Adi Pradita.

Adi Pradita merupakan salah seorang mantan teman kelasnya. Ia melakukan tindakan meneror terhadap Nimas dengan berkali-kali mengajaknya menikah, mengganggunya melalui telepon dan membuat tulisan khayalannya terhadap Nimas di cuitannya.

Tidak sedikit warganet yang berusaha menguak pekerjaan sosok pria tersebut. Ternyata Adi diketahui merupakan seorang wirausaha. Ia mempunyai bisnis toko sandal online yang memiliki jumlah review dan rating yang bagus.

Kasus ini terjadi karena bentuk kesalahpahaman Adi menyikapi perbuatan baik Nimas pada saat di kelas. Nimas menilai Adi sebagai anak yang pendiam di kelas, tidak punya teman dan jarang ke kantin.

Pada saat setelah mengetahui Adi tidak membawa uang saku ke sekolah, Nimas memberikannya uang Rp5.000.

Tak lama berselang cuitannya viral, Nimas mengunggah dokumentasi berupa foto bersama aparat kepolisian yang menunjukkan kemungkinan Nimas telah membawa kasus ini ke pihak yang berwajib.