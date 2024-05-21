Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adi Pradita, Pria yang Meneror Nimas Selama 10 Tahun Ternyata Seorang Wirausaha

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |04:16 WIB
Adi Pradita, Pria yang Meneror Nimas Selama 10 Tahun Ternyata Seorang Wirausaha
Adi Pradita yang teror Nimas ternyata seorang pengusaha (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Kasus mengerikan terjadi pada salah satu warganet yang bernama Nimas diteror selama 10 tahun oleh seorang pria yang bernama Adi Pradita.

Adi Pradita merupakan salah seorang mantan teman kelasnya. Ia melakukan tindakan meneror terhadap Nimas dengan berkali-kali mengajaknya menikah, mengganggunya melalui telepon dan membuat tulisan khayalannya terhadap Nimas di cuitannya.

Tidak sedikit warganet yang berusaha menguak pekerjaan sosok pria tersebut. Ternyata Adi diketahui merupakan seorang wirausaha. Ia mempunyai bisnis toko sandal online yang memiliki jumlah review dan rating yang bagus.

Kasus ini terjadi karena bentuk kesalahpahaman Adi menyikapi perbuatan baik Nimas pada saat di kelas. Nimas menilai Adi sebagai anak yang pendiam di kelas, tidak punya teman dan jarang ke kantin.

Pada saat setelah mengetahui Adi tidak membawa uang saku ke sekolah, Nimas memberikannya uang Rp5.000.

Tak lama berselang cuitannya viral, Nimas mengunggah dokumentasi berupa foto bersama aparat kepolisian yang menunjukkan kemungkinan Nimas telah membawa kasus ini ke pihak yang berwajib.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/320/3079700/waspada-penipuan-berkedok-jasa-pengiriman-begini-modusnya-cnnMuR2CB6.jpg
Waspada! Penipuan Berkedok Jasa Pengiriman, Begini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/320/3071776/waspada-kejahatan-phising-berkedok-film-joker-bisa-kuras-rekening-dan-kartu-kredit-9tmafkq5Xj.jpg
Waspada! Kejahatan Phising Berkedok Film Joker, Bisa Kuras Rekening dan Kartu Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/320/3037458/modus-penipuan-beli-minyak-goreng-murah-syaratnya-selfie-dengan-ktp-mirip-pinjol-UebAVKuKFB.jpg
Modus Penipuan Beli Minyak Goreng Murah Syaratnya Selfie dengan KTP Mirip Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/320/3035696/waspada-penipuan-mengatasnamakan-tiket-com-ini-modusnya-fnXy85Nb73.jpg
Waspada Penipuan Mengatasnamakan tiket.com, Ini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/320/3027965/5-cara-melaporkan-penipuan-online-agar-uang-kembali-EydntBmOQB.jpg
5 Cara Melaporkan Penipuan Online agar Uang Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/320/3020956/waspada-penipuan-kurban-online-jelang-idul-adha-ini-ciri-cirinya-7ez6asOIra.jpg
Waspada! Penipuan Kurban Online Jelang Idul Adha, Ini Ciri-cirinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement