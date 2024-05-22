5 Fitur Bantu UMKM Kirim Broadcast WhatsApp Centang Hijau dengan OCA Blast Lite

JAKARTA-Metode mengirim pesan broadcast menjadi cara praktis untuk membagikan informasi penting ke pelanggan yang sudah ditargetkan. Mengirimkan broadcast WhatsApp dengan akun WhatsApp centang hijau dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kalau biasanya WhatsApp centang hijau hanya bisa dimiliki bisnis besar, kini bisnis UMKM kamu juga bisa memilikinya dengan menggunakan alat broadcast menyediakan masking WhatsApp resmi seperti OCA Blast Lite.

OCA Blast Lite merupakan versi mini OCA Blast yang dibuat khusus untuk bisnis skala kecil-menengah dalam meningkatkan komunikasi dengan pelanggan lewat channel esensial. Fitur apa saja yang terdapat di dalam OCA Blast Lite? Berikut ulasan lengkapnya!

Fitur di Marketing Tools OCA Blast Lite

1. Management Kontak Pelanggan dengan Group Contact

Grup kontak (Contacts Group) adalah fitur untuk membagi segmentasi pelanggan ke dalam beberapa kategori berbeda. Fitur grup kontak ini akan memudahkan bisnis yang ingin mengirimkan broadcast whatsapp yang dipersonalisasi ke pelanggan sesuai dengan kategori diinginkan. Misalnya, kamu dapat membagi grup kontak berdasarkan pelanggan baru, pelanggan lama, dan pelanggan setia. Dengan membagi kontak ke beberapa grup berbeda, mengirimkan informasi dan promosi yang sesuai akan jauh lebih tertata rapi.

Ketika berada pada Basic Plan, kamu akan diberikan satu kontak grup tanpa batas kontak yang disimpan di dalamnya. Namun, apabila butuh lebih dari satu kontak grup untuk disimpan, kamu bisa membeli add-on fitur Contacts Group dan akan mendapatkan kuota menyimpan 50 kontak grup berbeda.