Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

5 Fitur Bantu UMKM Kirim Broadcast WhatsApp Centang Hijau dengan OCA Blast Lite

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |16:21 WIB
5 Fitur Bantu UMKM Kirim Broadcast WhatsApp Centang Hijau dengan OCA Blast Lite
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA-Metode mengirim pesan broadcast menjadi cara praktis untuk membagikan informasi penting ke pelanggan yang sudah ditargetkan. Mengirimkan broadcast WhatsApp dengan akun WhatsApp centang hijau dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kalau biasanya WhatsApp centang hijau hanya bisa dimiliki bisnis besar, kini bisnis UMKM kamu juga bisa memilikinya dengan menggunakan alat broadcast menyediakan masking WhatsApp resmi seperti OCA Blast Lite.

OCA Blast Lite merupakan versi mini OCA Blast yang dibuat khusus untuk bisnis skala kecil-menengah dalam meningkatkan komunikasi dengan pelanggan lewat channel esensial. Fitur apa saja yang terdapat di dalam OCA Blast Lite? Berikut ulasan lengkapnya!

Fitur di Marketing Tools OCA Blast Lite

1. Management Kontak Pelanggan dengan Group Contact

Grup kontak (Contacts Group) adalah fitur untuk membagi segmentasi pelanggan ke dalam beberapa kategori berbeda. Fitur grup kontak ini akan memudahkan bisnis yang ingin mengirimkan broadcast whatsapp yang dipersonalisasi ke pelanggan sesuai dengan kategori diinginkan. Misalnya, kamu dapat membagi grup kontak berdasarkan pelanggan baru, pelanggan lama, dan pelanggan setia. Dengan membagi kontak ke beberapa grup berbeda, mengirimkan informasi dan promosi yang sesuai akan jauh lebih tertata rapi.

Ketika berada pada Basic Plan, kamu akan diberikan satu kontak grup tanpa batas kontak yang disimpan di dalamnya. Namun, apabila butuh lebih dari satu kontak grup untuk disimpan, kamu bisa membeli add-on fitur Contacts Group dan akan mendapatkan kuota menyimpan 50 kontak grup berbeda.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/25/3187116//weddingku-3fy4_large.jpg
Weddingku Exhibition Hadir di NICE PIK 2, Raih Hadiah Langsung dari 5-7 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184650//kementerian_umkm_holding_umkm-SRyt_large.jpeg
Kementerian UMKM Luncurkan Holding UMKM, Perkuat Sektor Fesyen dan Kerajingan Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/340/3187000//dprd_kota_tangerang-I31j_large.jpg
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Apresiasi Warga Tanam 400 Pohon, Upaya Kurangi Polusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/15/3186899//mitsubishi_destinator-EhpY_large.jpg
Destinator, Jagoan Mitsubishi Motors di GJAW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/455/3186879//maman-IOxN_large.jpg
Purbaya Tolak Thrifting, Menteri UMKM: Pedagang Harus Berjalan Ekonominya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/11/3186821//tim_relawan_injourney_airports_diterjunkan_ke_lokasi_bencana-QLiH_large.jpeg
Tiga Bandara InJourney Airports Buka Posko Bantuan di Aceh hingga Sumut dan Sumbar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement