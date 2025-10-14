Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara BUMN Bikin UMKM Papua Naik Kelas 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |20:27 WIB
Cara BUMN Bikin UMKM Papua Naik Kelas 
UMKM RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - UMKM Papua kembali mencuri perhatian nasional, berdasarkan data pemerintah Provinsi Papua, komoditas unggulan Papua yakni Sagu, kopi dan kakao di tahun 2024 – 2025 masih menjadi produk komoditas unggulan provinsi. 

Sagu merupakan komoditas utama di Papua dan juga Papua menghasilkan kopi dan kakao yang berkualitas tinggi. 

Kopi arabika dari wilayah pegunungan serta kakao yang bijinya berukuran besar menjadi produk unggulan. Dengan adanya potensi ini, UMKM didorong untuk masuk ke dalam pasar digital, dan butuh perhatian pemerintah yang lebih nyata melalui program stimulan dan fasilitasi. 

Pemerintah menargetkan penguatan UMKM agar lebih adaptif dan tahan lama melalui berbagai program, salah satunya kerja sama dengan industri keuangan dan asuransi untuk akses pembiayaan yang lebih mudah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekosistem KUR di wilayah timur Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) bersama Bank Papua resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 serta Permenko Nomor 13 Tahun 2024, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam penguatan ekosistem KUR, khususnya di wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.

“Melalui kolaborasi ini, Askrindo dan Bank Papua berkomitmen untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Papua, memperkuat daya saing sektor produktif daerah, serta mendorong pemerataan ekonomi nasional,” ujar Budhi, Selasa (14/10/2025).

 

