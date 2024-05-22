Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Pekerjaan Orangtua Gus Zizan yang Trending di X karena Diduga Selingkuh dengan Selebgram Zoe Levana

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |10:37 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Orangtua Gus Zizan yang Trending di X karena Diduga Selingkuh dengan Selebgram Zoe Levana
Ilustrasi pekerjaan orangtua Gus Zizan ( Foto: Instagram)
JAKARTA- Ternyata ini pekerjaan orangtua Gus Zizan yang trending di X karena diduga selingkuh dengan selebgram Zoe Levana. Pasalnya, penceramah muda bernama asli Nashron Azizan itu viral setelah terekam kamera dugem dan berciuman dengan TikToker Zoe Levana di kelab malam.

Video 42 detik itu diunggah akun @AwVirals di X, pada 21 Mei 2024. Tentunya para warganet pun mencari tahu serta latar belakang orangtuanya bahkan pekerjaannya. Lantas apa pekerjaannya?

Ternyata ini pekerjaan orangtua Gus Zizan yang trending di X karena diduga selingkuh dengan selebgram Zoe Levana adalah pengurus pondok pesantern. Adapun, ayahnya bernama Tuan Guru Khalid Nawawi Ridwan adalah seorang hafiz Al-Qur'an. Sedangkan ibunya, Hj Fauziyatin seorang hafizah Al-Quran. 

Sebagai informasi, Gus Zizan dinilai sebagai tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki ciri khas lucu dan inspiratif dalam membawakan ceramah. Pria yang lahir di Kapek Gunungsari, Lombok itu merupakan cucu dari Tuan Guru Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Al-Aziziyah.

