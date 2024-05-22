Chief Talk Okezone: Peluang Anak Muda dalam Pengembangan Ekonomi Digital RI

JAKARTA - Anak muda Indonesia punya banyak peluang dalam ekonomi digital. Pada saat ini, kondisi mengenai ekonomi digital di Indonesia diperkirakan memiliki banyak potensi yang tersimpan terutama di Asia Tenggara.

Bahkan ekonomi digital Indonesia diprediksi mampu menjadi sebuah peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Sebenarnya kalau ngomong potensi, Indonesia itu semua orang tahu bahwa di Asia Tenggara itu salah satu negara terbesar. Bukan hanya masalah besar, tapi juga populasinya yang muda. Jika dilihat dari opportunity itu, secara market gak ada isu sebetulnya,” ujar CEO Indonesia Digital Ecosystem (Indico), Andi Kristianto dalam Chief Talk Okezone, Rabu, (22/5/2024).

Andi juga mengatakan bahwa terdapat banyak sekali opportunity lokal di Indonesia dan yang mengerti mengenai opportunity tersebut adalah anak muda lokal Indonesia itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena anak muda lokal tersebut sudah terbiasa untuk berbicara menggunakan bahasa lokal dan mengerti mengenai kultur pada daerah lokal mereka masing-masing.

Oleh karena itu, Andi mengatakan bahwa hal tersebutlah yang harus diberikan kepada anak muda mengenai bagaimana cara digital dapat menjembatani anak muda dalam menggarap opportunity tersebut.

“Bahwa misalnya networking, nyari opportunity itu gak harus di kota kok, di daerahnya juga ada karena dia yang paling ngerti di sana. Jadi itu mungkin challenge terbesar buat generasi yang mudah sih kalau menurut saya,” ujar Andi.