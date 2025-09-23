Intip Peluang Investasi Baru di Pasar ASEAN hingga Timur Tengah

Investasi digital di pasar Tiongkok, negara-negara ASEAN, Timur Tengah, dan sekitarnya sedang berkembang. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Investasi digital di pasar Tiongkok, negara-negara ASEAN, Timur Tengah, dan sekitarnya sedang berkembang. Untuk memanfaatkan peluang masa depan tersebut, strategi investasi harus segera disiapkan.

Menurut Pendiri dan Ketua Eksekutif ALMAD Group, Adrian Cheng, ada tiga arah investasi yang harus diperhatikan terhadap pasar-pasar tersebut. Tiga arah berikut di antaranya: pertama, berinvestasi di industri transformasi budaya, hiburan, olahraga, media, perawatan kesehatan, manajemen komersial, dan pariwisata budaya di pasar-pasar berkembang yang terpilih.

Kedua, memecahkan batasan dalam aset digital dan virtual. Ketiga, mengglobalisasi K11 melalui AC cultural ecosystem.

"Kita hidup di era perubahan mendalam dalam ekonomi global, di mana batas-batas baru muncul dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami telah bertekad untuk membangun ALMAD Group sebagai sebuah gerakan yang mendorong pergeseran ini, berinvestasi dalam industri-transformasi di pasar yang berkembang seperti ASEAN dan Timur Tengah, sambil maju secara global dalam aset digital dan industri budaya," kata Adrian Cheng, Selasa (23/9/2025).

Menurutnya, prioritas industri transformatif akan mencakup budaya, hiburan, olahraga, media, perawatan kesehatan, manajemen komersial, dan pariwisata budaya. Industri-industri ini tidak hanya menunjukkan kelayakan komersial yang kuat, tetapi juga memiliki potensi untuk membentuk ekonomi dan masyarakat global dalam dua puluh tahun ke depan, serta mampu memenuhi kebutuhan pasar Gen Z dan Gen A.