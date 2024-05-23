Di WWF 2024, Pertamina Paparkan Langkah Nyata Kelola Keberlangsungan Air

BALI - PT Pertamina (Persero) berkomitmen mengelola pemanfaatan air untuk melindungi sumber air bersih dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan Nomor 6, Air Bersih dan Sanitasi. Hal ini juga sejalan dengan salah satu fokus keberlanjutan Pertamina, yakni pengurangan emisi lingkungan (reducing environmental footprint).

Hal tersebut disampaikan oleh Vice President (VP) Sustainability Strategy Pertamina Suripno pada kegiatan 10th Water Forum Side Event-Executive Roundtable Dialogue, dalam rangkaian World Water Forum 2024, di Nusa Dua, Bali, Rabu (22/5).

Dalam diskusi panel bertajuk “Flowing Forward Faster: Best Practices in Corporate Water Stewardship”, Suripno menyampaikan aksi nyata Pertamina yang mendukung keberhasilan program pengelolaan air.

"Kami melakukan dua upaya. Pertama, upaya internal yakni aspek perilaku dan aspek teknologi. Kedua, upaya eksternal melalui kolaborasi dengan komunitas, maupun program Corporate Social Responsibility (CSR)," ujarnya.

"Kami juga menyadari penggunaan air di seluruh rantai nilai bisnis Pertamina, sehingga kami menerapkan sistem dan program pengelolaan air yang memberi dampak Net Positif Water Impact (NPWI)," tuturnya.

Suripno menambahkan, Pertamina mengelola penggunaan air secara ketat. Program pengelolaan air berkelanjutan (Sustainable Water Management) dimulai dari mengidentifikasi rantai nilai konsumsi air, penetapan target, hingga implementasi program.

VP Sustainability Strategy Pertamina Suripno saat menerima apresiasi dalam ajang WWF 2024. (Foto: dok Pertamina)





Selain itu, metode Pertamina Water Tools yang dapat melakukan penilaian cepat terhadap penerapan sistem pengelolaan air di seluruh unit bisnis.