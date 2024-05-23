Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Makin Besar, Segini Kebutuhan Gas untuk Pembangkit Listrik

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |09:31 WIB
Makin Besar, Segini Kebutuhan Gas untuk Pembangkit Listrik
Kebutuhan Gas untuk Pembangkit (Foto: Okezone/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) merupakan salah satu offtaker produksi gas alam nasional.

PLN EPI mendukung penuh langkah Pemerintah serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas untuk bisa meningkatkan produksi gas, mengingat pertumbuhan kebutuhan gas oleh pembangkit untuk mendukung konsumsi listrik di masa transisi energi.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan total kebutuhan gas untuk pembangkit listrik saat ini hingga 2040 mendatang akan terus tumbuh. Hal ini dikarenakan pembangkit gas merupakan energi transisi yang lebih rendah emisi untuk menyongsong target NZE.

"PLN saat ini mempunyai skema Accelerated Renewable Development dimana kebutuhan gas untuk pembangkit menjadi salah satu backbone kelistrikan di masa transisi ini. Kami PLN EPI, sangat mendukung dan siap menjadi offtaker untuk pengembangan lapangan migas Indonesia," ujar Rakhmad dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (23/5/2024).

Rakhmad merinci pada tahun ini saja misalnya, kebutuhan gas pembangkit mencapai 1.213 MMBTU. Sedangkan tahun depan bisa mencapai 1.706 MMBTU jika adanya pertumbuhan konsumsi listrik yang signifikan.

Halaman:
1 2
