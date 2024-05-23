Ini Syarat Biaya Logistik di RI Bisa Murah

JAKARTA - Syarat biaya logistik di Indonesia bisa lebih murah. Untuk mengurangi biaya dari logistik dan mempercepat keluarnya logistik dari pelabuhan, maka dwelling time harus dilakukan beberapa langkah perbaikan.

"Di mulai dari sistem perizinan masuk yang inline, dengan kepatuhan para pengusaha pengirim pada aturan yang berlaku, juga pelabuhan yang dekat dan terintegrasi dengan area industri dan perdagangan, serta konektivitas yang baik antara infrastruktur laut dengan infrastruktur darat guna mendukung kelancaran dan percepatan perjalanan transportasi logistik tersebut sampai ke tujuan," kata Pengamat Transportasi Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Kamis (23/5/2024).

Sementara itu, menyikapi pernyataan distribusi produk dan harga produk industri yang meningkat karena biaya transportasi, dirinya menyatakan biaya transportasi hanya salah satu bagian dari biaya logistik.

BACA JUGA: 26 Ribu Kontainer Tertahan di 2 Pelabuhan Imbas Kebijakan Pengetatan Impor

"Karena dalam biaya logistik, biaya transportasi itu hanya mengambil porsi yang relatif kecil dibanding dengan komponen biaya inventory, biaya packaging, perizinan, bunga bank, pajak, jaminan risiko, hingga demurrage akibat keterlambatan di pelabuhan. Biaya biaya di atas jauh lebih besar dibandingkan biaya transportasi logitik, sehingga tidak bisa dikatakan biaya logistik adalah hanya diakibatkan oleh biaya transportasi," katanya.

Dia menjelaskan bahwa biaya transportasi tidak bisa dipukul rata, masih terbagi lagi dengan moda transportasi yang digunakan darat, laut, kereta api dan pesawat terbang.

Sebagai contoh perbandingan transportasi antara darat dan laut dalam biaya transportasi maka transportasi laut jauh lebih murah. Karena biayanya hanya 27% dari total biaya transportasi logistik, di mana 73% itu transportasi darat baik sisi Hinterland maupun Foreland.

Bambang mencontohkan, ongkos transportasi laut dari Jakarta ke Singapura, USD427 (setara Rp6,9 juta) per kontainer ukuran 40 feet.

Jarak tempuhnya 1.300 kilometer. Artinya, hanya Rp4.800 per kilometer. Dibandingkan, harga transportasi darat dari Jakarta ke Karawang yang jaraknya hanya 76 km, harganya antara Rp2 juta hingga Rp3 juta atau hingga Rp40 ribu per kilometer. Jadi per kilometernya transportasi darat harganya hampir 10 kali lipat dari transportasi laut.