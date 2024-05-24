Segini Besaran Gaji Petugas Haji 2024

JAKARTA - Segini besaran gaji petugas haji 2024. Setelah ditugaskan dan diberangkatkan oleh Kementerian Agama ke Arab Saudi, petugas haji mempunyai tugas penting.

Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) oleh Kementerian Agama telah membuka kesempatan untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya untuk menjadi petugas haji 2024.

Pendaftaran kesempatan menjadi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2024 tersebut diketahui telah dibuka pada 7-17 Desember 2023.

Tahapan seleksi petugas haji 2024 untuk calon PPIH Kelompok Terbang (Kloter) dan PPIH Arab Saudi harus melewati berbagai tahapan seleksi yang ketat. Seleksi tersebut akan dimulai pada tingkat kabupaten/kota.

Untuk masyarakat yang berhasil lolos dalam memenuhi segala persyaratan akan menjalankan tahapan seleksi selanjutnya, yaitu tahapan computer based test tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan pada 21 Desember 2023. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa para petugas haji tidak hanya diseleksi dari sisi spiritual, namun juga dari sisi kecerdasan dan keahlian teknologi.

Masyarakat yang telah lolos pada tingkat kabupaten/kota akan menjalankan tahapan seleksi selanjutnya pada tingkat provinsi.