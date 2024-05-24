Penjualan Listrik PLN Naik 23% Sepanjang 2023

JAKARTA - Penjualan listrik PT PLN (Persero) mengalami kenaikan sepanjang 2023. Pada periode itu, penjualan listrik mencapai 285,23 Terrawatt hour (TWh).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, realisasi penjualan tumbuh 5,32% secara tahunan (yoy) dari 2022, yakni 270,82 TWh. Segmen bisnis menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 12,53%.

Sementara, segmen industri menjadi penyumbang penjualan listrik terbesar dengan 30,72% dari total energi jual.

“Meskipun dihadapkan berbagai tantangan perekonomian, PLN berkomitmen mendorong pertumbuhan kinerja. Ini tercermin dari realisasi penjualan listrik PLN sepanjang tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan positif,” ujar Darmawan, Jumat (24/5/2024).

Untuk memasifkan lini bisnisnya, BUMN kelistrikan ini menggalakan program Cash War Room (CWR) yang fokus pada penguatan manajemen keuangan, baik di sisi pengendalian anggaran dan performance, pengelolaan likuiditas dan manajemen utang, maupun pengelolaan valuasi aset.