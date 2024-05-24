Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Bayar Kompensasi Listrik ke PLN Rp17,8 Triliun

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |19:05 WIB
Sri Mulyani Bayar Kompensasi Listrik ke PLN Rp17,8 Triliun
Sri Mulyani bayar kompnesasi listrik ke PLN (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani melunasi pembayaran kompensasi listrik PT PLN (Persero) sebesar Rp17,83 triliun. Nilai kompensasi untuk kuartal IV-2023.

Adapun, pembayaran dana kompensasi karena ada selisih tarif listrik beberapa golongan dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pelunasan kompensasi bisa menjaga likuiditas perusahaan. Pembayaran juga dinilai sebagai dukungan pemerintah pada bisnis kelistrikan di Tanah Air.

"Kami berterima kasih untuk dukungan pemerintah Indonesia. Negara benar-benar hadir mendukung layanan kelistrikan dan membantu perseroan untuk terus bertumbuh dengan arus kas positif,” ujar Darmawan, Jumat (24/5/2024).

Dia menjelaskan, di tengah tantangan ekonomi global, pemerintah bersama PLN berupaya menghadirkan energi listrik yang terjangkau. Ini ditunjukkan lewat kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Ini langkah konkrit pemerintah di mana tata kelola yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik. Ini juga wujud bahwa negara hadir untuk menjaga daya beli dan memperoleh pelayanan listrik yang berkesinambungan,” paparnya.

