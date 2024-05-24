Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Lokasi yang Sering Didatangi DC Lapangan Pinjol

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |19:45 WIB
Ini Lokasi yang Sering Didatangi DC Lapangan Pinjol
Ilustrasi lokasi pinjol (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA -Ini lokasi yang sering didatangi debt collector (DC) pinjaman online (Pinjol). Apalagi pinjaman online menjadi fenomena yang sangat meresahkan di masyarakat saat ini.

Sebab, tidak jarang pinjol ini tidak memberi bantuan justru menjadi masalah baru untuk perekonomian rumah tangga.

Parahnya lagi, pinjaman online kini kerap kali menjadi sarana untuk penipuan. Modusnya, seseorang meminjam uang ke pihak pinjol dengan alamat dan nomor rekening seseorang.

Ternyata bebeberapa titik ini lokasi-lokasi yang sering didatangi debt collector (DC) pinjaman online (Pinjol). Mereka biasanya mendatangi lokasi dengan kedok salah kirim.

Sebagai contoh uang yang diberikan pihak pinjol ke korban akan diminta dikirimkan. Namun karena KTP, rekening, dan alamat atas nama korban, maka korban menjadi pihak yang diharuskan melunasi pinjaman.

Bukan saja pinjamannya, pinjol juga sangat meresahkan karena debt collector (DC). DC pinjol kerap kali melakukan teror agar para nasabah melunasi pinjamannya segera.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185422//viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-peaq_large.jpg
Pria Ngaku Anak Propam Ternyata Bohong untuk Hindari Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185381//viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-akbl_large.jpg
Viral Pria Bawa Mobil Barang Bukti Ngaku Anak Propam, Ini Penjelasan Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168//pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184977//uang_beredar-u9JB_large.jpg
Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp9.783,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184821//interpol_kejar_2_wna_dpo_pinjol_ilegal-0tTz_large.jpg
Bareskrim Koordinasi dengan Interpol Kejar 2 WNA DPO Pinjol Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184816//sindikat_pinjol_ilegal_ditangkap-62Bv_large.jpg
Sindikat Pinjol Ilegal Ditangkap, 400 Orang Jadi Korban hingga Diperas Rp1,4 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement