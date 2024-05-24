Ini Lokasi yang Sering Didatangi DC Lapangan Pinjol

JAKARTA -Ini lokasi yang sering didatangi debt collector (DC) pinjaman online (Pinjol). Apalagi pinjaman online menjadi fenomena yang sangat meresahkan di masyarakat saat ini.

Sebab, tidak jarang pinjol ini tidak memberi bantuan justru menjadi masalah baru untuk perekonomian rumah tangga.

Parahnya lagi, pinjaman online kini kerap kali menjadi sarana untuk penipuan. Modusnya, seseorang meminjam uang ke pihak pinjol dengan alamat dan nomor rekening seseorang.

Ternyata bebeberapa titik ini lokasi-lokasi yang sering didatangi debt collector (DC) pinjaman online (Pinjol). Mereka biasanya mendatangi lokasi dengan kedok salah kirim.

Sebagai contoh uang yang diberikan pihak pinjol ke korban akan diminta dikirimkan. Namun karena KTP, rekening, dan alamat atas nama korban, maka korban menjadi pihak yang diharuskan melunasi pinjaman.

Bukan saja pinjamannya, pinjol juga sangat meresahkan karena debt collector (DC). DC pinjol kerap kali melakukan teror agar para nasabah melunasi pinjamannya segera.