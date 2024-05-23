Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagaimana Cara Mengatasi Pinjol yang Berani Sebar Data?

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |22:07 WIB
Bagaimana Cara Mengatasi Pinjol yang Berani Sebar Data?
Bagaimana Cara Mengatasi Pinjol yang Berani Sebar Data? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bagaimana cara mengatasi pinjol yang berani sebar data? Di mana nasabah yang tidak membayar pinjaman diancam data pribadinya disebarluaskan oleh jasa pinjol.

Merebaknya praktik penyebaran data nasabah oleh aplikasi pijol ilegal saat nasabah terlambat atau gagal membayar pinjaman adalah tindakan melanggar hukum yang merugikan nasabah.

Penyebaran data nasabah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk merusak reputasi nasabah, merusak hubungan sosial nasabah, dan efek buruk lainnya.

Sehingga bagaimana cara mengatasi pinjol yang berani sebar data? Berikut Okezone merangkum beberapa tips atau solusi yang bisa masyarakat lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kamis, (23/5/2024).

1. Lunasi Tunggakan Utang

Ancaman penyebaran data oleh pinjol ilegal dapat segera diatasi dengan melunasi hutang yang belum terbayar. Namun, hal ini seringkali menjadi beban karena nasabah harus melunasi bukan hanya jumlah pinjaman pokok, tetapi juga bunga dan denda yang mungkin dikenakan.

2. Melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jika pinjol menyebarluaskan data pribadi nasabah, sebaiknya nasabah segera melaporkan kejadian tersebut ke OJK. Melaporkan ke OJK akan membantu menyelesaikan masalah dengan cepat.

3. Melaporkan ke Pihak Kepolisian

Menyebarkan data nasabah adalah tindakan yang melanggar hukum. Sehingga jika pinjol melakukan penyebaran data, nasabah dapat melaporkannya kepada pihak berwenang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
