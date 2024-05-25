Kilang Pertamina di Balikpapan Kebakaran, Pasokan BBM Aman?

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kebakaran di Kilang Balikpapan#mce_temp_url# tidak memberikan dampak pada masyarakat sekitar kilang.

General Manager Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan, Bayu Arafat juga memastikan bahwa tidak ada korban atas kejadian ini. Pasalnya lokasi kejadian masih berada di area kilang sehingga tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

"Sekali lagi terima kasih kepada seluruh stakeholder atas doa dan dukungan yang diberikan, sehingga kejadian ini dapat segera ditangani dengan maksimal," pungkas Bayu.

Selain itu, monitoring produksi BBM juga kami lakukan untuk memastikan supply ke masyarakat tidak terganggu.

Sementara itu, kebakaran di Kilang Balikpapan sudah berhasil dipadamkan. Saat ini tim fokus pada upaya pendinginan area kejadian untuk mencegah timbulnya api kembali.

Tim Pemadam berhasil tangani kejadian di CDU IV Kilang Balikpapan pada pukul 07.30 WITA. Tim Pedaman didukung 7 unit mobil pemadam milik PT KPI RU V dan 1 unit mobil pemadam dari Pertamina Grup di Balikpapan diturunkan dalam kejadian tersebut.