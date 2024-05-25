Emas Antam Tetap Dijual Rp1.325.000 Hari Ini

JAKARTA - Harga emas #mce_temp_url#PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan pada hari ini. Emas Antam stabil di level Rp1.325.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Sabtu pagi, yakni sebesar Rp1.211.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Sabtu (25/5/2024).

- Harga emas 0,5 gram: Rp712.500.

- Harga emas 1 gram: Rp1.325.000.

- Harga emas 2 gram: Rp2.590.000.

- Harga emas 3 gram: Rp3.860.000.

- Harga emas 5 gram: Rp6.400.000.

- Harga emas 10 gram: Rp12.745.000.