HOME FINANCE HOT ISSUE

Terungkap Skandal Isi Gas Elpiji 3 Kg Dikurangi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |14:46 WIB
Terungkap Skandal Isi Gas Elpiji 3 Kg Dikurangi
Mendag Ungkap Gas Elpiji 3 Kg Isinya 700 Gram. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan 11 Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang tidak memenuhi standar operasional dalam mengisi gas elpiji kemasan 3 kg.

Gas elpiji seharusnya di isi oleh 3 kg. Namun setelah ditimbang ternyata berat bersih gas tersebut bisa kurang sampai 700 gram.

"Ternyata setelah kita cek harusnya masyarakat atau konsumen itu menerima membeli dengan isi gas 3 kg, setelah dicek rata-rata isinya kurangnya antara 200 sampai 700 gram," ujar Zulhas di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (25/5/2024).

Lebih lanjut, Zulhas mengungkapkan skandal kurangnya isi tabung gas ukuran 3 kg ini ditemukan pada 11 titik. Beberapa di antaranya sebagai distributor di kawasan Jabodetabek.

Dari 11 titik tersebut, sebanyak 3 di antara SPPBE milik Pertamina, sedangkan sisanya merupakan milik swasta.

"Kita sudah menemukan ada 11 SPBE, baru dicek ada di Jakarta, Tangerang, sebagian Bandung, Cipali, Cimahi, Tangerang, dan Purwakarta," sambungnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
