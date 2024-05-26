Wall Street Pekan Depan Diprediksi Melemah Jelang Data Inflasi

JAKARTA - Perlambatan yang biasa terjadi Wall Street pada musim panas mungkin akan lebih terasa pada tahun ini. Hal itu karena kegelisahan terhadap inflasi dan debat presiden awal yang berpotensi membebani reli yang telah mendorong S&P 500 mendekati rekor tertinggi dalam beberapa bulan terakhir.

Mengutip Reuters, Minggu (2565/2024) waktu setempat, indeks S&P 500 (.SPX) naik hampir 12% tahun ini karena pendapatan yang kuat dan tanda-tanda inflasi mungkin cukup turun sehingga Federal Reserve memangkas suku bunga acuannya, namun reli tersebut kemungkinan tidak akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang, kata investor.

Musim panas secara historis merupakan musim paling lambat bagi saham-saham AS. Indeks acuan S&P 500 telah meningkat sebesar 56% antara bulan Juni hingga Agustus, menurut data dari CFRA Research sejak tahun 1945.

Trader yang sedang berlibur dan investor menunggu penurunan pendapatan perusahaan sebelum berkomitmen pada alokasi aset tahun depan sering disebut sebagai alasan untuk kenaikan tersebut.

Namun, musim panas ini membawa tantangan tambahan, dengan ketidakpastian yang masih berlangsung mengenai waktu penurunan suku bunga dan ketidakpastian mengenai pemilihan presiden AS yang diperkirakan akan mendorong terjadinya fluktuasi.