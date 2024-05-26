Menhub Minta Garuda Indonesia Berbenah Usai Kena Tegur Penerbangan Haji Bermasalah

JAKARTA - Garuda Indonesia mendapatkan teguran dan tindak tegas dari Kementerian Perhubungan. Hal ini supaya maskapai segera memperbaiki pelayanannya hingga meningkatkan pengawasan terhadap kondisi pesawat.

Kemenhub menegur PT Garuda Indonesia usai mendapatkan keluhan dan masukan mengenai pelayanan maskapai pada penyelenggaraan Haji 2024.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengeluarkan surat teguran tersebut dengan Nomor Surat AU.402/2/21/DJPU.DKPPU-2024.

BACA JUGA: Menhub Tegur Garuda Indonesia Usai Penerbangan Haji Banyak Masalah

Surat teguran tersebut berisikan teguran terhadap Angkutan Penerbangan Haji pada tanggal 17 Mei 2024 dan tidak dapat beroperasinya beberapa pesawat terbang Angkutan Haji 2024, dikarenakan terdapat permasalahan teknis yang menyebabkan terganggunya jadwal keberangkatan jamaah haji pada beberapa Embarkasi.

"Kami mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lain terhadap penerbangan maskapai Garuda. Untuk itu, kami telah menindaklanjuti hal tersebut dengan memberikan teguran dan menindak tegas agar sejumlah perbaikan segera dilakukan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Kemenhub juga meminta Garuda Indonesia untuk meningkatkan pengawasannya terhadap kondisi pesawat yang digunakan selama penerbangan angkutan Haji tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan agar kejadian yang sama tidak kembali terulang pada keberangkatan berikutnya.

Surat teguran juga diberikan mengenai kejadian Return To Base (RTB) pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 1105 tipe Boeing 747-400 registrasi ER-BOS, untuk Pemberangkatan Jamaah Haji Embarkasi Makassar kloter 5 di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (UPG), menuju Madinah (MED) pada Selasa, 15 Mei 2024.

"Kami juga meminta Garuda Indonesia untuk memastikan kesiapan pesawat baik operasional maupun perawatannya selama pelaksanaan penerbangan Angkutan Haji Tahun 2024. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi yang baik antara PT Garuda Indonesia dengan pemilik pesawat yang disewa," kata Menhub.