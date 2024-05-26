Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Minta Garuda Indonesia Berbenah Usai Kena Tegur Penerbangan Haji Bermasalah

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |03:02 WIB
Menhub Minta Garuda Indonesia Berbenah Usai Kena Tegur Penerbangan Haji Bermasalah
Garuda Indonesia Kena Tegur Menhub. (Foto: okezone.com/AP)
A
A
A

JAKARTA - Garuda Indonesia mendapatkan teguran dan tindak tegas dari Kementerian Perhubungan. Hal ini supaya maskapai segera memperbaiki pelayanannya hingga meningkatkan pengawasan terhadap kondisi pesawat.

Kemenhub menegur PT Garuda Indonesia usai mendapatkan keluhan dan masukan mengenai pelayanan maskapai pada penyelenggaraan Haji 2024.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengeluarkan surat teguran tersebut dengan Nomor Surat AU.402/2/21/DJPU.DKPPU-2024.

Surat teguran tersebut berisikan teguran terhadap Angkutan Penerbangan Haji pada tanggal 17 Mei 2024 dan tidak dapat beroperasinya beberapa pesawat terbang Angkutan Haji 2024, dikarenakan terdapat permasalahan teknis yang menyebabkan terganggunya jadwal keberangkatan jamaah haji pada beberapa Embarkasi.

"Kami mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lain terhadap penerbangan maskapai Garuda. Untuk itu, kami telah menindaklanjuti hal tersebut dengan memberikan teguran dan menindak tegas agar sejumlah perbaikan segera dilakukan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Kemenhub juga meminta Garuda Indonesia untuk meningkatkan pengawasannya terhadap kondisi pesawat yang digunakan selama penerbangan angkutan Haji tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan agar kejadian yang sama tidak kembali terulang pada keberangkatan berikutnya.

Surat teguran juga diberikan mengenai kejadian Return To Base (RTB) pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 1105 tipe Boeing 747-400 registrasi ER-BOS, untuk Pemberangkatan Jamaah Haji Embarkasi Makassar kloter 5 di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (UPG), menuju Madinah (MED) pada Selasa, 15 Mei 2024.

"Kami juga meminta Garuda Indonesia untuk memastikan kesiapan pesawat baik operasional maupun perawatannya selama pelaksanaan penerbangan Angkutan Haji Tahun 2024. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi yang baik antara PT Garuda Indonesia dengan pemilik pesawat yang disewa," kata Menhub.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151213/garuda_indonesia-avFU_large.jpg
Garuda Indonesia Ungkap Alasan Buka Kembali Penerbangan Jakarta-Doha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130492/uang-tovj_large.jpg
Karyawan Garuda Indonesia Diduga Terlibat Sindikat Peredaran Uang Palsu, Bakal Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/320/3128267/garuda-NBT9_large.jpg
Garuda Indonesia Operasikan Jet GA-2, Ada Motif Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/320/3087488/erick-thohir-ingin-garuda-indonesia-jadi-agregator-pesawat-wxmXVtVza8.jpg
Erick Thohir Ingin Garuda Indonesia Jadi Agregator Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086248/wamildan-jadi-dirut-garuda-singgung-pesawat-baru-KUbTSltWYj.jpg
Wamildan Jadi Dirut Garuda, Singgung Pesawat Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086209/profil-wamildan-tsani-dirut-garuda-indonesia-yang-baru-langsung-dipilih-prabowo-RoAGFNlzcN.jpg
Profil Wamildan Tsani, Dirut Garuda Indonesia yang Baru Langsung Dipilih Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement