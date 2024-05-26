Harga Pangan Terus Naik, dari Beras hingga Cabai Merah

JAKARTA - Harga pangan pada Minggu 26 Mei 2024 terpantau mengalami pergerakan pada hari ini, Minggu (26/5/2024). Sejumlah komoditas utama seperti beras, cabai, hingga telur, mengalami kenaikan.

Melansir data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per pagi ini bisa dilihat harga beras premium naik 0,58% menjadi Rp 15.580 per kg. Diikuti beras medium terjadi kenaikan 0,15% menjadi Rp 13.470 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk kedelai biji kering impor yang naik 0,67% menjadi Rp 12.110 per kg. Selain itu harga bawang putih bonggol juga terpantau melonjak 0,93% menjadi Rp 47.050 per kg.

Harga cabai merah keriting naik 0,62% menjadi Rp 46.900 per kg disusul cabai rawit merah naik 4,81% menjadi Rp 46.000 per kg. Tak terkecuali harga daging sapi murni juga meroket 0,86% menjadi Rp 136.780 per kg.

Harga ayam ras dan telur ayam ras juga masing-masing mengalami kenaikan 1,79% dan 2,41% menjadi Rp 38.650 dan Rp30.970 per kg.