Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Terus Naik, dari Beras hingga Cabai Merah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |11:30 WIB
Harga Pangan Terus Naik, dari Beras hingga Cabai Merah
Harga Pangan Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan pada Minggu 26 Mei 2024 terpantau mengalami pergerakan pada hari ini, Minggu (26/5/2024). Sejumlah komoditas utama seperti beras, cabai, hingga telur, mengalami kenaikan.

Melansir data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per pagi ini bisa dilihat harga beras premium naik 0,58% menjadi Rp 15.580 per kg. Diikuti beras medium terjadi kenaikan 0,15% menjadi Rp 13.470 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk kedelai biji kering impor yang naik 0,67% menjadi Rp 12.110 per kg. Selain itu harga bawang putih bonggol juga terpantau melonjak 0,93% menjadi Rp 47.050 per kg.

Harga cabai merah keriting naik 0,62% menjadi Rp 46.900 per kg disusul cabai rawit merah naik 4,81% menjadi Rp 46.000 per kg. Tak terkecuali harga daging sapi murni juga meroket 0,86% menjadi Rp 136.780 per kg.

Harga ayam ras dan telur ayam ras juga masing-masing mengalami kenaikan 1,79% dan 2,41% menjadi Rp 38.650 dan Rp30.970 per kg.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184921/menko_zulhas_raih_anugerah-DniW_large.jpg
Raih Anugerah Penggerak Sektor Pangan APN 2025, Zulhas: Penghargaan Ini untuk Seluruh Petani di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173782/kepala_bapanas-amf7_large.jpg
Bapanas Ungkap Cara Tekan Angka Pangan Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167966/mentan_amran-rUwL_large.jpg
Mentan Klaim Harga Pangan Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167498/ketahanan_pangan_nasional-swqS_large.jpg
Komisi IV DPR Soroti Strategi Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154540/program_bantuan_pangan-R4Mi_large.jpg
Bapanas Ajukan Tambahan Anggaran 2026 Rp16,02 Triliun untuk Program Bansos Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142283/prabowo_subianto-57ds_large.jpg
Dampingi Presiden Prabowo Hadiri KTT ASEAN ke-46 di Malaysia, Mentan Pamer Ketahanan Pangan Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement