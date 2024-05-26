Penjelasan BPJS Kesehatan soal Ikang Fawzi Antre Layanan Seharian

JAKARTA – Artis Ikang Fawzi membagikan video yang menyoroti lamanya antrean untuk mendapat pelayanan BPJS Kesehatan di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel). Dalam video, Ikang mengaku telah mengantre selama seharian.

Menanggapi hal ini, BPJS kesehatan pun buka suara. Tiasa Nugraha selaku Kepala BPJS Kesehatan Kota Tangsel memberi penjelasan membludaknya antrean disebabkan karena pada hari itu merupakan hari pertama masuk kerja setelah libur panjang.

BACA JUGA: Daftar 12 Bank Bangkrut di Indonesia di Awal 2024

Ia menyebut, hari Senin saat kedatangan Ikang Fawzi itu merupakan hari pertama masuk kerja selepas libur panjang cuti bersama selama 4 hari yakni Kenaikan Isa Almasih tanggal 9 Mei dan cuti bersama tanggal 10 Mei, lalu berlanjut libur haru Sabtu dan Minggu.

"Sehingga peserta membludak yang datang ke kantor untuk melakukan layanan administrasi kepesertaan pada hari Senin 13 Mei 2024, karena tertunda selama 4 hari libur sebelumnya tersebut," jelas Tiasa, dikutip Minggu (26/5/2024).

BACA JUGA: Ini 21 Layanan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan dalam Aturan Terbaru Perpres Nomor 59 Tahun 2024

Dilanjutkan dia, pada hari Senin itu total peserta yang dilayani di loket mencapai sekira 200 orang, dari yang biasanya rata-rata hanya mencapai 120 orang. Situasi itu ditambah pula adanya perbaikan sistem secara nasional.