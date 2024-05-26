Viral! Uang Rupiah Palsu dengan Fosfor Beredar

JAKARTA - Media sosial diramaikan dengan video peredaran uang palsu berfosfor. Dalam video berdurasi satu setengah menit, terlihat bagaimana uang palsu tersebut sangat mirip dengan uang asli.

Dikatakan dalam keterangan video bahwa uang palsu yang beredar memiliki sejumlah fitur canggih yang mirip dengan uang asli. Di mana ketika diterawang menggunakan sinar ultra violet (UV) muncul logo Bank Indonesia (BI).

"Sudah beredar uang palsu yang ada fosfornya. Saatnya kita makin waspada dengan kecanggihan pemalsuan data alat tukar negara kita ini," tulis keterangan video seperti dikutip pada Minggu (26/5/2024).

Video menunjukkan seorang wanita yang menemukan uang palsu berfosfor pecahan Rp 100 ribu. Ketika uang diterawang menggunakan sinar UV, muncul logo BI bercahaya fosfor dengan posisi yang mirip dengan yang asli

Hanya saja untuk uang palsu memiliki cahaya fosfor berwarna biru sementara yang asli berwarna hijau, namun secara sekilas, uang palsu dan uang palsu yang saat ini beredar tampak sangat mirip. Wanita dalam video lantas meminta agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu.

Terkait hal itu, Kepala Departemen Pengedaran Uang BI, Marlison Hakim menjelaskan BI belum menerima laporan uang palsu sebagaimana dalam media sosia dimana dari masyarakat, perbankan dan pihak lainnya.