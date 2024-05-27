6 Fakta Mengerikan Judi Online hingga Telegram Bakal Ditutup

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mengancam akan menutup platform Telegram karena tidak kooperatif memberantas judi online.

Pasalnya, hanya Telegram yang tidak kooperatif memberantas judi online.

Dikutip dari Okezone, Senin, (27/5/2024). Berikut fakta-faktanya.

1. Tidak kooperatif memberantas judi online

“Pemerintah enggak main-main soal judi online. Jadi kalian harus segera mengambil langkah-langkah. Saya sebut saja di sini, tinggal Telegram yang tidak kooperatif, catat. Hanya Telegram yang tidak kooperatif, platform yang sama sekali tidak kooperatif, Telegram,” tegas Budi Arie.

Lebih lanjut, Budi Arie pun kembali menyentil Telegram. Dia mengatakan tren judi online saat ini adalah menggunakan Telegram.