HOME FINANCE SMART MONEY

Bagaimana Cara Berhenti Main Slot? Ini 8 Caranya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |19:19 WIB
Bagaimana Cara Berhenti Main Slot? Ini 8 Caranya
Ilustrasi cara menghentikan kecanduan judi online( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bagaimana cara berhenti main slot? Ini 8 caranya yang bisa Anda coba. Saat ini judi online sedang marak di Indonesia. Banyak masyarakat mencoba adu nasib untuk menambah pendapatan.

Hanya bermodalkan telepon pintar dan uang puluhan ribu Rupiah mereka menjajal peruntungan. Namun dalam jangka panjang, mereka kecanduan dan berpotensi melakukan tindakan.

Lantas bagaimana cara berhenti main slot? Ini 8 caranya yang bisa Anda coba:

1. Terapi

Melakukan terapi menjadi salah satu langkah untuk melepaskan diri dari kecanduan judi slot online. Hal itu dapat membantu dengan cara melakukan terapi prilaku kognitif sehingga bisa melupakan atau mengurangi kebiasaan berjudi.

2. Akui dengan Jujur Anda Kecanduan

Seorang pecandu judi online biasanya menyangkal kalau dirinya sudah kecanduan. Sehingga, sang penjudi harus mengakui dengan rasional dengan lapang dada.

Introspeksi Hidup Anda yang Berubah Total Setelah Berjudi

Anda harus ingat bagaimana hidup berubah setelah melakukan perjudian. Bukan soal keuntungan saja, tapi dampak negatif lainnya. Bisa saja Anda sampai meminjam uang demi ikut judi.

3. Temukan Alasan Anda Berjudi

Jika Anda ingin pulih, coba kembali mengingat apa alasan ikut judi online. Maka Anda akan memahami alasan tersebut dan mulai mencari jalan hidup sehat.

Halaman:
1 2
