Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Uang Kertas Kuno Rp100 Pinisi Cetakan 1992

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |04:18 WIB
Harga Uang Kertas Kuno Rp100 Pinisi Cetakan 1992
Segini harga uang kuno pinisi (Foto: Tokopedia)
A
A
A

JAKARTA - Bagi para kolektor, uang kuno memiliki sebuah daya tarik tersendiri sehingga banyak diincar. Oleh karena itu, uang kuno seringkali memiliki harga yang berbeda dari nilai mata uangnya. Salah uang kuno tersebut adalah uang kertas Rp100 Pinisi Cetakan 1992.

Selain karena memiliki daya tarik tersendiri, uang kertas Rp100 Pinisi Cetakan 1992 menjadi banyak diincar oleh para kolektor karena masih memiliki harga yang cukup terjangkau dan terbilang murah.

Warna dominan yang dimiliki uang kertas Rp100 Pinisi cetakan 1992 ini adalah merah dengan bergambar depan sebuah kapal pinisi dan bergambar belakang Gunung Anak Krakatau dengan tanda air Ki Hajar Dewantara.

Dikutip dari catatan Okezone, Senin (27/5/2024), sejak 2006, Bank Indonesia (BI) telah menarik uang kerta Rp100 bergambar pinisi dari edaran demi menjaga kualitas uang di masyarakat dan untuk mengembangkan teknologi pengamanan.

Berikut, kisaran harga dari uang kertas Rp100 pinisi cetakan 1992. Pada salah satu toko online di e-commerce Tokopedia, uang kertas Rp100 pinisi cetakan 1992 dijual dengan harga kisaran Rp3.000 per lembar hingga Rp10.000 per lembar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/278/3168067/rupiah-H5vQ_large.jpg
Rupiah Melemah dalam Sepekan Dipicu Aksi Demo dan Data Ekonomi AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154585/rupiah-BY9d_large.png
Rupiah Menguat ke Rp16.218, Investor Cermati Tarif Dagang Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/622/3135566/rupiah-4CNi_large.jpeg
Apa Arti Gocap, Gopek, Goban, Ceban, Seceng dan Cetiao?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/278/3128998/rupiah_melemah-1lkA_large.jpg
Rupiah Terus Melemah, Kini ke Level Rp16.846 per USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128933/rupiah-4D6p_large.jpg
Rupiah Terpuruk Nyaris Rp17.000, Begini Upaya Bank Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/278/3110065/rupiah-yNL3_large.jpg
Rupiah Anjlok ke Level Rp16.400 Usai Viral Rp8.170 per USD di Google
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement