Harga Uang Kertas Kuno Rp100 Pinisi Cetakan 1992

JAKARTA - Bagi para kolektor, uang kuno memiliki sebuah daya tarik tersendiri sehingga banyak diincar. Oleh karena itu, uang kuno seringkali memiliki harga yang berbeda dari nilai mata uangnya. Salah uang kuno tersebut adalah uang kertas Rp100 Pinisi Cetakan 1992.

Selain karena memiliki daya tarik tersendiri, uang kertas Rp100 Pinisi Cetakan 1992 menjadi banyak diincar oleh para kolektor karena masih memiliki harga yang cukup terjangkau dan terbilang murah.

Warna dominan yang dimiliki uang kertas Rp100 Pinisi cetakan 1992 ini adalah merah dengan bergambar depan sebuah kapal pinisi dan bergambar belakang Gunung Anak Krakatau dengan tanda air Ki Hajar Dewantara.

Dikutip dari catatan Okezone, Senin (27/5/2024), sejak 2006, Bank Indonesia (BI) telah menarik uang kerta Rp100 bergambar pinisi dari edaran demi menjaga kualitas uang di masyarakat dan untuk mengembangkan teknologi pengamanan.

Berikut, kisaran harga dari uang kertas Rp100 pinisi cetakan 1992. Pada salah satu toko online di e-commerce Tokopedia, uang kertas Rp100 pinisi cetakan 1992 dijual dengan harga kisaran Rp3.000 per lembar hingga Rp10.000 per lembar.